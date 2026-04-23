حمله هوایی رژیم اسرائیل به شمال غزه، ۵ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منبعی در بیمارستان الشفاء غزه اعلام کرد که در جریان حمله جنگنده های رژیم اسرائیل به منطقه پروژه بیت‌لاهیا در شمال قطاع غزه، ۵ نفر به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، ۳ تن از شهدای این حمله هوایی کودک هستند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود، ظهر چهارشنبه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۷۸۶ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است.

همچنین ۷۶۱ مورد خارج کردن پیکرهای شهدا از زیر آوار انجام شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۵۶۲ نفر و آمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ نفر رسیده است.