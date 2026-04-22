تاجگردون: با توجه به شرایط کشور، اصلاح قانون بودجه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی عملکرد سال گذشته، چالشها، وضعیت اعتبارات و ارزیابی خسارات وارده به زیرساختهای حملونقل کشور در ایام جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی تشکیل شد.
در این جلسه، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و با قدردانی از خدمات و تلاشهای صورتگرفته، گزارش ارائهشده را حاوی اطلاعات مفید، دقیق و راهگشا برای تصمیمگیریهای آتی ارزیابی کردند.
وی تأکید کرد: حضور کمیسیون در این نشست، در وهله نخست با هدف تقدیر و تشکر از عملکرد وزارتخانه بوده و این دستگاه در شرایط جنگی، عملکردی مؤثر و قابل قبول داشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات بهروز، دقیق و مکتوب از سوی وزارتخانه تأکید کرده و گفت: با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب قانون بودجه، بازنگری و اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.
در این جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر ضرورت تسریع در جبران خسارات، بهبود نظام برنامهریزی و نظارت، تقویت تابآوری زیرساختها و بازنگری در سیاستهای اعتباری متناسب با شرایط جدید تأکید کردند لذا مقرر شد که گزارشهای تکمیلی بهصورت مستمر به کمیسیون ارائه شد.
