به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان، با اشاره به افزایش مشکلات سلامت روان در شرایط بحران، اظهار داشت: همزمان با افزایش نیازهای روانی مردم و احتمال کاهش دسترسی به خدمات حضوری، توسعه خدمات مشاوره تلفنی بهعنوان یکی از مداخلات مؤثر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: خدمات ارائه شده در این سامانه، مبتنی بر مداخلات کوتاهمدت و فوری است و هدف آن، ارائه راهکارهای اولیه برای مدیریت شرایط روانی افراد و در صورت نیاز، هدایت آنان به دریافت خدمات تخصصی در سطوح بالاتر است.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر، امکان دریافت خدمات روانشناختی رایگان از طریق سامانه ۱۹۰ فراهم شده و مردم میتوانند با استفاده از این بستر آشنا، بهسرعت به مشاورههای لازم دسترسی پیدا کنند.
شالبافان با بیان اینکه روزانه حدود ۶ هزار تماس در این حوزه پاسخ داده میشود، تصریح کرد: نزدیک به ۷۰۰ نفر از کارشناسان سلامت روان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، به صورت شیفتی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در این سامانه فعال هستند.
وی درباره تخصص نیروهای پاسخگو گفت: این افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط با سلامت روان هستند و در کنار آنها، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه نیز بهعنوان ناظر و پشتیبان علمی حضور دارند تا در صورت نیاز، مداخلات تخصصیتر انجام شود.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به تجربیات گذشته افزود: ارائه خدمات مشاوره تلفنی در بحرانهایی مانند همهگیری کرونا و حوادث اخیر، نشان داده است که این روش میتواند نقش مهمی در کاهش اضطراب عمومی و افزایش تابآوری جامعه ایفا کند.
شالبافان تأکید کرد: این سامانه علاوه بر پاسخگویی فوری، در تکمیل نظام ارجاع نیز نقش دارد و میتواند افراد را بهصورت هدفمند به مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز سلامت روانی اجتماعی (سراج) و در صورت نیاز، بیمارستانهای تخصصی هدایت کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سواد سلامت روان و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی از دیگر اهداف این طرح است که به بهبود کارایی نظام سلامت کمک میکند.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: این خدمات تنها محدود به شرایط بحران نیست و برنامهریزی شده است تا در دوره پس از بحران نیز ادامه یابد و بهعنوان یکی از ابزارهای پایدار در حوزه سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما