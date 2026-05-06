به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شالبافان ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرمر سراج در شهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران تعداد این مراکز را در کشور ۱۰۸ مورد عنوان کرد و افزود: این مراکز در طول جنگ تحمیلی سوم آغاز به کار کرده است.

وی اهداف این مراکز را ارائه خدمات روانی و اجتماعی به آسیب دیدگان جنگ عنوان کرد و اظهار داشت: ۷۰۰ روان شناس در این مراکز مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید به اینکه در مراکز سراج روان شناس، روان پزشک و مددکار اجتماعی حضور دارد، ادامه داد: این افراد نقش مهمی در ارائه خدمات روانی و اجتماعی به آسیب دیدگان جنگ داشتند.

شالبافان توضیح داد: خدمات در این مراکز سراج به صورت متمرکز و در قالب نظام ارجاع پزشک خانواده شکل گرفته و منجر به مداخلات بین بخشی برای کاهش مخاطرات روانی اجتماعی می شود.

وی اظهار داشت: نقش مهم این الگو در حمایت فرمانداری و استانداری ها و همچنین همراهی بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و آموزش و پرورش ‌بیشتر خود را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید به اینکه هموطنان می توانند با شماره گیری ۱۹۰ مشکلات خود را در حوزه مددکاری و روان شناسی مطرح کنند، اضافه کرد: در طول جنگ روزی شش هزار تماس را پاسخگو بودیم.