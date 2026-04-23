بدره در انتظار نفس تازه؛ تکمیل بیمارستان در صدر مطالبات مردم

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: شهرستان بدره، با همه ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و موقعیت راهبردی‌اش، سال‌هاست با مشکلات زیرساختی دست و پنجه نرم می کند.

در این میان، بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی بدره و ایستگاه پمپاژ ولی‌عصر(عج) به نمادهای اصلی مطالبات مردم تبدیل شده‌اند؛ پروژه‌هایی که تکمیل آنها می‌تواند چهره‌ای تازه به توسعه این شهرستان ببخشد.

بیمارستان بدره؛ پروژه‌ای که چشم انتظار تکمیل است

پروژه احداث بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی بدره سال‌ها پیش با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش وابستگی مردم منطقه به مراکز درمانی شهرهای دیگر آغاز شد، اما روند پیشرفت آن به دلیل محدودیت‌های اعتباری با کندی همراه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: سلامت یکی از محورهای اصلی توسعه در هر منطقه است و شهرستان بدره نیز از این قاعده مستثنی نیست. پروژه بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی بدره که از سال‌های گذشته آغاز شده، در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.»

عباس قیصوری با تشریح منابع تأمین اعتبار این پروژه افزود: در جریان سفر رئیس جمهور، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار شامل ۸۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه و ۷۰ میلیارد تومان از محل ستاد اجرایی فرمان امام به این پروژه اختصاص یافت.

وی ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ۴۵ میلیارد تومان دیگر از محل طرح توازن و مشوق‌های وزارتی تأمین شده و پیمانکار پروژه نیز مشخص شده است.

وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای بهره‌برداری از این بیمارستان را اشتغال‌زایی برای نیروهای بومی حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان توانمند استان ایلام است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در صورت رسیدن پیشرفت پروژه به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، فرآیند جذب و استخدام حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای متخصص حوزه سلامت آغاز خواهد شد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تکمیل این بیمارستان علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، موجب دسترسی سریع‌تر مردم بدره و مناطق اطراف به خدمات درمانی و کاهش مراجعات به مرکز استان خواهد شد.

ایستگاه پمپاژ ولیعصر؛ مطالبه قدیمی کشاورزان

در کنار موضوع درمان، مسئله آب و کشاورزی نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم بدره است. پروژه‌های انتقال آب و ایستگاه‌های پمپاژ از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند تحولی اساسی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایجاد کنند.

فرماندار بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان، فعال‌سازی و تکمیل پروژه‌های آبرسانی به ویژه ایستگاه‌های پمپاژ ولیعصر(عج) و دشت هندمینی است که نقش مهمی در آبیاری اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری زمین‌های دیم دارند.

سعید شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌های شهرستان افزود: در سال‌های اخیر با حمایت استاندار ایلام، اقدامات مهمی در شهرستان انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تأمین اعتبار بیمارستان ۳۲ تختخوابی بدره، آغاز عملیات اجرایی تونل رازیانه، جذب اعتبارات از قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، تأمین آب شرب برخی روستاها و پیگیری استقرار ادارات مختلف در شهرستان اشاره کرد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه بدره افزود: این شهرستان ۴۵ کیلومتر مرز آبی با دریاچه سیمره دارد؛ دریاچه‌ای که پشت بزرگ‌ترین سد غرب کشور با ظرفیت ۲.۸ میلیارد مترمکعب شکل گرفته است و در حالی که اراضی حاصلخیز و آماده توسعه داریم، نبود زیرساخت آبی مانعی جدی برای شکوفایی کشاورزی و ایجاد اشتغال است.

فرماندار بدره در توضیح وضعیت پروژه‌ها گفت: ایستگاه پمپاژ ولی‌عصر(عج) که باید ۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان را آبیاری کند، اکنون کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیازمند تخصیص فوری اعتبار است.

شهبازی ادامه داد: همچنین دشت هندمینی با وسعت سه هزار و ۵۰۰ هکتار در مرحله مطالعات قرار دارد. ایستگاه‌های پمپاژ زید، زرانگوش و تلخاب نیز با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تنها به اعتبار لازم برای تکمیل طرح آبیاری تحت فشار در سطح ۱۰۰ هکتار باقی‌مانده نیاز دارند.

فرماندار بدره در پایان گفت: تکمیل این پروژه‌ها نه فقط مطالبه مردم، بلکه ضرورت توسعه پایدار شهرستان است و ما با تمام توان پیگیری خواهیم کرد تا این طرح‌های حیاتی هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.

ایستگاه‌های پمپاژ در شهرستان بدره از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای این منطقه به شمار می‌روند. بخش قابل توجهی از اراضی حاصلخیز بدره به دلیل نبود آب پایدار، همچنان به‌صورت دیم کشت می‌شوند و از ظرفیت واقعی خود فاصله دارند.

بهره‌برداری کامل از ایستگاه‌های پمپاژ می‌تواند این اراضی را به زمین‌های آبی با بازده چندبرابری تبدیل کرده و نقش مؤثری در ارتقای معیشت کشاورزان ایفا کند.

با وجود برخی اقدامات و تخصیص اعتبارات، بسیاری از مردم و فعالان اجتماعی بدره معتقدند که اجرای پروژه‌ها نیازمند توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و ملی است.