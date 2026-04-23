نارضایتی بازنشستگان از تأخیر در خدمات بیمه تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید در ساری، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نارضایتی بازنشستگان نه به عملکرد بیمهگر، بلکه به مشکلات مالی و بدهیهای انباشته بازمیگردد.
وی افزود: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت بهموقع پرداخت نمیشود و این مسئله باعث ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات و تأخیر در پرداختها به بیمه تکمیلی شده است.
دریابیگی ادامه داد: از یک سو حق بیمه از حقوق بازنشستگان کسر میشود و از سوی دیگر، تعهدات دولت در قالب رد دیون بهطور کامل انجام نمیگیرد که این موضوع موجب افزایش نارضایتی در میان بازنشستگان شده است.
وی با تأکید بر لزوم رفع این مشکلات تصریح کرد: بازنشستگان انتظار دارند تعهدات قانونی بهطور کامل اجرا شده و منابع کسرشده از حقوق آنان در زمان مناسب به چرخه خدمات بازگردد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان، روند ارائه خدمات درمانی بهبود یافته و دغدغههای بازنشستگان کاهش یابد.
