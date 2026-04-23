پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنجشنبه سوم اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: امروز آسمان هرمزگان نیمه ابری همراه با افزایش و گذر ابر و در پاره‌ای نقاط به ویژه نیمه غربی استان و ارتفاعات، رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی افزود: برروی خلیج فارس به خصوص مناطق مرکزی آن و محدوده جزایر کیش و لاوان طی ساعاتی تشدید سرعت باد پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها به ویژه سبک و صیادی در بنادر غربی استان هرمزگان صورت پذیرد و از رفت و آمد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از روز جمعه در ساعات صبح شرایط جوی آرام خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی بر روی دریا داریم و به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس خواهد بود.