آموزش مصرف سموم شرط مدیریت پایدار آفات در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیموری‌یانسری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از شرکت تولیدی سموم دفع آفات نباتی «کیمیاگران زرین مامطیر» در شهرستان بابل، با اشاره به اهمیت نقش آموزش در بخش کشاورزی اظهار کرد: آشنایی بهره‌برداران با شیوه‌های صحیح مصرف نهاده‌ها، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش خسارات و حفظ سلامت محصولات و منابع طبیعی دارد.

وی با تقدیر از فعالیت تولیدکنندگان داخلی افزود: این مجموعه از واحدهای موفق و پیشرو در حوزه تولید سموم دفع آفات نباتی است و حمایت از چنین واحدهایی در راستای تقویت ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی استان در اولویت قرار دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر رعایت استانداردها در تولید محصولات ادامه داد: علاوه بر کیفیت تولید، اقدامات پس از تولید از جمله آموزش نحوه مصرف برای فروشندگان، کارشناسان و کشاورزان اهمیت بسزایی در کارایی مصرف سموم دارد.

وی تصریح کرد: شناخت محصولات استاندارد، انتخاب شرکت‌های معتبر و آموزش‌های ترویجی مستمر از مهم‌ترین عوامل در مدیریت صحیح مصرف سموم و دستیابی به کشاورزی پایدار است.

در این بازدید، مدیران شرکت نیز گزارشی از فرآیند تولید، ظرفیت‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای ارائه کردند.