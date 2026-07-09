به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری چهارشنبه شب در حاشیه میز ارتباطات مردمی از پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای اجرای طرح‌های انتقال آب در اراضی کشاورزی و احیای آب‌بندان‌های استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری منابع آب، تقویت تولید محصولات راهبردی و پایداری اشتغال در روستاها پس از تکمیل مطالعات فنی وارد مرحله اجرا خواهند شد.

وی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های آبی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب یکی از مهم‌ترین الزامات پایداری تولید در مازندران است، اظهار کرد: با حمایت دولت و در قالب اعتبارات سفر استانی رئیس‌جمهور، برای نخستین بار منابع مالی قابل توجهی به پروژه‌های انتقال آب در لاین‌های ۳ و ۴ و همچنین احیای آب‌بندان‌های استان اختصاص یافته است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: این طرح‌ها پس از انجام مطالعات تخصصی و طی مراحل قانونی، وارد فاز اجرایی خواهند شد و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی، کاهش تنش آبی و افزایش بهره‌وری تولید ایفا می‌کنند.

تیموری‌یانسری با اشاره به جایگاه مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: این استان یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج، محصولات باغی، دانه‌های روغنی و سایر محصولات کشاورزی است و حفظ ظرفیت تولید آن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های آب و خاک است.

وی احیای آب‌بندان‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی دانست و گفت: آب‌بندان‌ها علاوه بر ذخیره‌سازی آب برای فصل زراعی، در مدیریت منابع آبی، کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و حفظ پایداری تولید نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و بازسازی و بهسازی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از تداوم برنامه‌های این سازمان در زمینه تأمین نهاده‌های کشاورزی، ساماندهی شبکه‌های آبیاری و رفع موانع تولید خبر داد و افزود: حمایت از کشاورزان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان ساری خاطرنشان کرد: وجود هزاران هکتار شالیزار و آب‌بندان‌های متعدد، این شهرستان را به یکی از مناطق راهبردی تولید محصولات اساسی تبدیل کرده است و اجرای طرح‌های زیرساختی می‌تواند زمینه افزایش تولید، کاهش هزینه‌های بهره‌برداران و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند.

تیموری‌یانسری در پایان با تأکید بر اینکه توسعه روستاها در گرو رونق بخش کشاورزی است، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های انتقال آب و احیای آب‌بندان‌ها علاوه بر تقویت تولید محصولات اساسی، به تثبیت جمعیت روستایی، افزایش درآمد کشاورزان و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد و این طرح‌ها بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای استان و نیازهای واقعی بهره‌برداران دنبال می‌شود.