مجید الهی راد درگفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰۰ نیروگاه پنج کیلوواتی خورشیدی در سطح استان برای مددجویان تحت پوشش فعال است و با توسعه این طرح، تعداد نیروگاهها به ۲۰۰ واحد دیگر افزوده خواهد شد.
وی افزود: این اقدام نه تنها موجب ایجاد اشتغال برای مددجویان خواهد شد، بلکه به کاهش ناترازی برق در استان نیز کمک میکند. امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف، بتوانیم این پروژه را گسترش داده و به ظرفیتهای بالاتری دست یابیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی تاکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی خانوارهای زیر پوشش یکی از رویکردهای اصلی این نهاد است. هر نیروگاه خورشیدی بهطور میانگین ماهیانه ۵۰ میلیون ریال درآمد برای خانوار ایجاد میکند.
الهی راد گفت: برای راهاندازی هر نیروگاه، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات در قالب وام به مددجویان پرداخت میشود که بازپرداخت آن از محل درآمد حاصل از فروش برق خواهد بود. این تسهیلات به مددجویان کمک میکند تا ضمن رفع نیازهای اقتصادی خود، به خوداتکایی برسند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی استان بیان کرد: خراسان شمالی از نظر سرانه درآمد خانوار در پایینترین رتبههای کشور قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی بیان کرد: این طرح بهعنوان یکی از برنامههای حمایتی کمیته امداد، میتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای تحت پوشش داشته باشد.
نظر شما