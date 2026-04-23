مشاهده فسیل زنده در تالاب هامون

الهام آبتین به خبرنگار مهر گفت: فسیل یک سخت پوست آبزی با نام علمی (Triops Cancriformis) ، که در دنیا به نام "فسیل زنده" نامگذاری شده است و از گونههای سخت پوست آبزی در آبهای شیرین جهان میباشد که در تلاب هامون مشاهده شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: این گونه جزو گونههای در معرض خطر انقراض ایالت متحده و اروپا رده بندی شده است. علت نامگذاری این آبزی، قدمت حیات ۳۰۰-۲۰۰ میلیون سال در کره زمین است.
وی افزود: پس از ۲۵ سال خشکسالی در منطقه سیستان و آبگیری بخش هایی از تالاب بین المللی هامون به علت بارندگی شدید در کشور افغانستان و روان شدن سیلاب به سوی تالاب هامون، شاهد احیای برخی گونه های جانوری و گیاهی تالابی هستیم.
