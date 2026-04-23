  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

مشاهده فسیل زنده در تالاب هامون

زاهدان - مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از مشاهده فسیل سخت پوست آبزی در تالاب هامون با قدمت حیات ۳۰۰-۲۰۰ میلیون سال در کره زمین خبر داد.

الهام آبتین به خبرنگار مهر گفت: فسیل یک سخت پوست آبزی با نام علمی (Triops Cancriformis) ، که در دنیا به نام "فسیل زنده" نامگذاری شده است و از گونه‌های سخت پوست آبزی در آب‌های شیرین جهان می‌باشد که در تلاب هامون مشاهده شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: این گونه جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض ایالت متحده و اروپا رده بندی شده است‌. علت نامگذاری این آبزی، قدمت حیات ۳۰۰-۲۰۰ میلیون سال در کره زمین است.

وی افزود: پس از ۲۵ سال خشکسالی در منطقه سیستان و آبگیری بخش هایی از تالاب بین المللی هامون به علت بارندگی شدید در کشور افغانستان و روان شدن سیلاب به سوی تالاب هامون، شاهد احیای برخی گونه های جانوری و گیاهی تالابی هستیم.

کد مطلب 6808970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها