کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای میانی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی اظهار داشت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان، محل اختفای قاچاقچیان مشخص شد و در راستای مقابله با سوداگران مرگ، مرزداران غیور با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

وی تصریح کرد: مرزداران سلحشور در یک عملیات مسلحانه موفق شدند، در پاکسازی از منطقه، مقدار ۱۰۴ کیلوگرم تریاک، بهمراه یک دستگاه وسیله ارتباطی از نوع بیسیم دستی را کشف کنند.

وی در پایان با بیان اینکه قاچاقچیان با توجه به تاریکی و کوهستانی بودن منطقه متواری شدند، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی باید بدانند، امروز مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد