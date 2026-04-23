مجیدی: دولت توانایی مدیریت بحران را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مجیدی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و گفت و گو با دست‌اندرکاران این دانشگاه، افزود: یکی از رموز موفقیت در جنگ ۴۰ روزه، سه ضلع «ایستادگی رزمندگان اسلام»، «حضور مستمر مردم در خیابان‌ها» و «خدمت‌رسانی دولتمردان به مردم» بود.

مجیدی اظهار داشت: رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران و همه ارکان دولت پای کار بودند و با تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی بی‌بدیلی را به مردم ارائه کردند به‌گونه‌ای که هیچ خللی در این حوزه ایجاد نشد.

وی همچنین به موضوع پزشک خانواده اشاره و تصریح کرد: شهرستان خدابنده در استان زنجان به عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شده است.

مجیدی گفت: یکی از تجارب خوب این طرح در روستاها به سال ۱۳۸۳ باز می‌گردد که ۲۰ میلیون روستایی در مدت یک سال تحت پوشش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه اطلاعات کنونی ارائه شده عمدتا مربوط به سطح یک روستایی است و در شهرها، به ویژه با توجه به سامانه «سیب»، آنگونه که باید و شاید کامل نشده است،

مجیدی خاطرنشان کرد: پس از ۲۲ سال، سرانجام اعتبار مجزایی برای موضوع مهم اجرای پزشک خانواده اختصاص می‌یابد.

وی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان برنامه اول توسعه موظفیم تمام کشور را تحت پوشش پزشک خانواده قرار دهیم که تحقق این مهم، تحول اساسی در حوزه سلامت و بهداشت جامعه ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه ماندگاری پزشکان به مدت سه سال در روستاها تحول‌آفرین خواهد بود، خاطرنشان کرد: سلامت صرفا بحث درمان نیست، بلکه ابعاد دیگری را نیز در بر می‌گیرد.

مجیدی تاکید کرد: دولت چهاردهم به موضوع پزشک خانواده توجه جدی دارد و امیدواریم وزارت بهداشت، اولویت اول دولت را حوزه سلامت قرار دهد.

سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان نیز در این جلسه به وقوع بحران‌های مختلف در سال گذشته از جمله جنگ ۴۰ روزه و بروز آنفلوآنزا در استان اشاره کرد و گفت: بیماری آنفلوآنزا با توجه به تجارب سال‌های گذشته به صورت کم‌حاشیه مدیریت شد.

وی با اشاره به مصادف شدن جنگ ۴۰ روزه با امداد نوروزی و ایام رمضان افزود: این وظایف بدون وقفه انجام گرفت و با توجه به این بحران‌ها، هیچگونه خللی در امدادرسانی نداشتیم.

سرداری اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی جمعیت استان زنجان به دلیل حضور مسافران از استان‌هایی نظیر تهران، باعث شد اقدامات با تلاش مضاعفی صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه کارکنان بخش‌های دانشگاه در جنگ ۴۰ روزه یک روز هم مرخصی نرفتند و به صورت مستمر به مردم خدمت رساندند، گفت: تصور بر این بود که در جنگ خللی ایجاد شود، در حالی که اینگونه نبود.

وی اظهار داشت:در صورت ضرورت، کمک‌حال دستگاه‌های دیگر نیز بودیم و سناریوهایی از قبل برای اقدامات لازم تدارک دیده شده بود و انسجام‌بخشی واحدی در خدمت‌رسانی وجود داشت.