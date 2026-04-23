جذب ۱۱۴ پزشک و افتتاح ۲۶ پروژه عمرانی در حوزه سلامت سیستان و بلوچستان

محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از جذب ۱۱۴ پزشک شاغل در طرح پزشک خانواده و افتتاح ۲۶ پروژه عمرانی جدید در سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و روستایی استان انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: در مجموع ۲۶ پروژه ساختمانی جدید با متراژ دو هزار و ۶۰۰ مترمربع به بهرهبرداری رسیده است. همچنین چهار مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی با متراژ هزار و ۷۶۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است.
وی گفت: علاوه بر این، ۹۹ پایگاه سلامت شهری مصوب که ۸۸ مورد آن فعال است و ۳۷۳ خانه بهداشت مصوب که ۲۹۸ مورد آن فعال میباشند، خدمات بهداشتی اولیه را به جمعیت شهری و روستایی استان ارائه میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ادامه با اشاره به چالشهای جذب پزشک در استان تصریح کرد: علیرغم تلاشهای فراوان، همچنان با کمبود پزشک در برخی مناطق روستایی و مرزی مواجه هستیم. برخی پزشکان فارغالتحصیل از قبول تعهد خدمت در مناطق محروم خودداری میکنند.
وی ابراز داشت: با این حال، با حمایتهای استانداری و نمایندگان مجلس، توانستهایم ۱۱۴ پزشک را جذب کنیم و امیدواریم با تداوم پیگیریها، تمامی مراکز جامع سلامت روستایی به پزشک خانواده مجهز شوند.
نظر شما