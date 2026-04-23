وجود ۱۲ هزار نمونه گیاهی و مرجع علمی ملی در آذربایجان غربی

اسماعیل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی با بیش از ۱۲ هزار نمونه گیاهی در قالب یک‌هزار و ۸۰۰ گونه، به عنوان یکی از هرباریوم‌های برتر و بی‌نظیر کشور، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و معرفی گونه‌های گیاهی بومی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد از نمونه‌های نگهداری شده در این هرباریوم، بومی استان و کشور هستند، افزود: این مجموعه که از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده، شامل انواع گیاهان دارویی، سمی، مرتعی و دیگر گیاهان با کاربردهای متنوع است.

علیزاده با بیان اینکه این هرباریوم مرجعی علمی برای دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموزان داخلی و خارجی محسوب می‌شود، اضافه کرد: در سال گذشته، «وستا هرباریوم» با ثبت جهانی در نمایه بین‌المللی، به عنوان یک مرجع علمی معتبر شناخته شد.

وی ادامه داد: این مجموعه همچنین نمونه‌هایی از گیاهان در معرض انقراض جزایر دریاچه ارومیه را در خود جای داده است.

علیزاده به وجود شناسنامه کامل برای هر نمونه و همچنین کتاب‌های تخصصی گیاه‌شناسی در این مرکز اشاره کرد و گفت: این هرباریوم، بانک گیاهی و یکی از سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود.