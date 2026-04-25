جباری: حفاظت موثر دریاچه ارومیه نیازمند حضور میدانی و هماهنگی دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر شنبه در بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، ضمن اشاره به تاثیر مثبت بارشهای اخیر در افزایش تراز آب و وسعت دریاچه، بر ضرورت حضور میدانی مستمر و هماهنگی دستگاهی برای حفاظت اثربخش این زیستگاه حساس تاکید کرد.
وی با تاکید بر نگاه ملی به موضوع پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار داشت:صیانت از این دریاچه یک مسئولیت مشترک ملی است و ادارهکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی با تمام توان در مسیر حفاظت و احیای این ذخیرهگاه طبیعی گام برمیدارد تا شاهد بازگشت کامل حیات به نگین آبی شمال غرب کشور باشیم.
جباری گفت: پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از حساسترین زیستگاههای کشور است و حفاظت اثربخش آن، بهویژه با توجه به شرایط مساعد اخیر، نیازمند حضور میدانی مستمر و هماهنگی دقیق بین دستگاهی است.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش وسعت دریاچه ناشی از بارشهای اخیر، افزود: توسعه سامانههای پایش زیستمحیطی، تامین تجهیزات نوین برای یگان حفاظت، و بهبود مسیرهای دسترسی به جزایر حساس در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، از این فرصت ارزشمند برای ارتقای سطح حفاظت و احیای کامل این پارک استفاده کنیم.
جباری گفت: به منظور افزایش سرعت عمل، ارتقای توان گشتزنی و کنترل و پایش حریم قانونی این منطقه، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید به یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل شد.
جباری با اشاره به شرایط متفاوت پارک ملی دریاچه در فصل های مختلف سال گفت : نحوه پایش و کنترل منطقه با توجه به فصل های مختلف سال و در شرایط مختلف آب و هوایی، متفاوت بوده و با وجود گستردگی عرصه و دشواری های حفاظت در این زیستگاه مهم، محیط بانان سخت کوش و دلسوز به صورت شبانه روزی از آن حفاظت می کنند.
