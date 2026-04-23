بازارچه مرزی سرو به زودی شروع به کار می کند؛تداوم بروکراسی مانع توسعه

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ظرفیتهای مغفولمانده مرزی استان، تصریح کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از مرزهای فعال و موقعیت راهبردی، میتواند به یکی از قطبهای اصلی تجارت کشور تبدیل شود، اما این ظرفیت همچنان درگیر تصمیمگیریهای کند و ساختارهای بروکراتیک ناکارآمد است.
وی با انتقاد از روند فعلی توسعه زیرساختهای گمرکی و بازارچههای مرزی افزود: صرف برگزاری جلسات و طرح پیشنهادات، بدون زمانبندی دقیق و ضمانت اجرایی، نمیتواند گرهی از مشکلات مرزنشینان باز کند، مرزنشینان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی و تسهیل واقعی در فرآیندهای تجاری هستند.
ممکان خاطرنشان کرد: اگر مدیریت مبادلات مرزی بهصورت هدفمند و با حذف موانع زائد اداری انجام نشود، نهتنها فرصتهای صادراتی از دست میرود، بلکه معیشت ساکنان مناطق مرزی نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به نقش مبادلات مرزی در تأمین کالاهای اساسی گفت: هرچند در ماههای اخیر شاهد بهبود نسبی در تأمین و توزیع کالاها بودهایم، اما تداوم این روند نیازمند تصمیمات جسورانه، تسریع در فرآیندها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای اجرایی است.
رئیس کمیته امور مبادلات مرزی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات کشور ادامه داد: امروز مرزهای آذربایجانغربی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول عملیاتی هستند و اگر این فرصت طلایی با تعلل و روزمرگی از دست برود، هزینه آن را هم مردم استان و هم اقتصاد کشور خواهند پرداخت.
ممکان با اشاره به برنامههای پیشرو در حوزه توسعه بازارچههای مرزی اظهار کرد: بازارچه مرزی سرو در آینده نزدیک راهاندازی خواهد شد و این اقدام میتواند بهعنوان یکی از گامهای مهم در فعالسازی ظرفیتهای تجاری استان تلقی شود.
وی همچنین افزود: سال گذشته با پیگیری های مقام عالی استان از ظرفیت پیلهوری بهخوبی استفاده شد و ضروری است در سال جاری نیز از ظرفیت کولبری بهصورت کامل و هدفمند بهرهگیری شود تا فرصتهای معیشتی برای مرزنشینان تقویت گردد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: امنیت پایدار مرزی مرهون ایثار و تلاش مرزبانان و مرزداران عزیز است و باید از این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه اقتصادی و رونق مبادلات مرزی بهدرستی بهرهبرداری شود.
