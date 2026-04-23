جهانگیری: حماسه ۵۰ شب ایستادگی، «وتوی مردمی» علیه استکبار بود

شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل ابعاد راهبردی تجمعات اخیر ملت ایران در مواجهه با تهدیدات دشمنان، این حرکت را فراتر از یک گردهمایی سیاسی توصیف کرد و افزود: در علوم سیاسی، زمانی که یک ملت در اوج طبل نوازیهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به جای پناه گرفتن در پستوها، با خانواده و فرزندان به میدان میآیند، یعنی محاسبات استراتژیک دشمن دچار فروپاشی شده است.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقویت دیپلماسی عمومی کشور در پی این حضور حماسی افزود: دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان دولت و ملت بود، اما این جمعیت آگاه ثابت کرد که در ایران، خانه و خیابان دو سنگر همسو هستند. این پیوند نفوذناپذیر عاطفی و اعتقادی، پیام صلح مقتدرانهای را به جهان مخابره کرد که قدرت ما تنها در دیوارهای بتنی یا زرادخانهها نیست، بلکه در ریشههای عمیق خانوادگی ماست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به نقش کلیدی بانوان در این حماسه پرداخت و اظهار کرد: مادر در خانواده ایرانی، محور انسجام و تکیهگاه روانی است. حضور مادران با فرزندان خردسال در تجمعات ضد استکباری، در واقع تدریس «درس عزت»در یک مدرسه بزرگ به وسعت ایران بود. این بانوان با مدیریت هوشمندانه فضای روانی خانه، اجازه ندادند اضطراب جنگ بر اراده جامعه حاکم شود و ثابت کردند که زن ایرانی، کنشگری هوشمند و تعیینکننده در سرنوشت کلان کشور است.
جهانگیری با انتقاد از پروژههای تریلیاردی استکبار برای تغییر سبک زندگی ایرانی، خاطرنشان کرد: دشمن بهدنبال تولید مادری بیتفاوت و فردگرا بود، اما حماسه اخیر نشان داد که نسل جدید مادران ایرانی نه تنها تسلیم نشدند، بلکه به مولد قدرت تبدیل شدهاند.
وی یادآور شد: فریادهای ضد استکباری این زنان، پاسخ کوبندهای به سالها توهین رسانهای غرب بود. آنها ثابت کردند که تعریف غرب از زن، ابزاری و ناقص است، در حالی که در فرهنگ ما، زن محور حرکت تاریخ است.
جهانگیری این حضور ۵۰ شبانه را یک «وتوی بزرگ مردمی» علیه زیادهخواهیهای بینالمللی خواند و تاکید کرد: زن ایرانی خود « حقوق بشر زنده و پویا» است که حق تعیین سرنوشت را در میادین فریاد میزند. مادری که زیر تهدید، پرچم ایران را بالا میبرد، نسلی تسلیمناپذیر تربیت میکند.
