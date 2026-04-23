بانو ستی‌ فاطمه؛ الگوی ماندگار قدرت و درایت زنان دیار دارالعباده یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش یزدی با بازخوانی پیشینه‌ی تاریخی این دیار، به تبیین نقش مکمل زنان در کنار مردان پرداخت و اظهار کرد: اگر یزد از قرن پنجم هجری به دارالعباده شهره شد و امروز به عنوان یک میراث جهانی در دنیا می‌درخشد، این شکوه مرهون و مدیون سیر تاریخی و دلیرمردان و شیرزنانی است که خشت‌خشت این تمدن را با ایمان و اراده بنا کردند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، بر تداوم مسیر مقتدرانه در نسل حاضر تأکید و خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد بازتولید همان شجاعت تاریخی در سیمای دختران و زنانی هستیم که با حضوری هوشمندانه و باشکوه در سطح جامعه، نقشه دشمنان را برای ضربه به هویت و امنیت ایران نقش‌برآب کرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: این حضور حماسی در میدان مبارزه با جنگ رسانه‌ای و ترکیبی بدخواهان، نشان داد که زن یزدی با تکیه بر الگوهای دینی و پیشینه‌ی تاریخی چون ستی‌فاطمه، همچنان در صف اول دفاع از آرمان‌های میهن ایستاده است و اقتداری که ثابت می‌کند برای زن ایرانی، نجابت هرگز به معنای انفعال نبوده، بلکه اصلی‌ترین سلاح در صیانت از حریم ولایت و وطن است.