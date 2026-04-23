۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

بانو ستی‌ فاطمه؛ الگوی ماندگار قدرت و درایت زنان دیار دارالعباده یزد

یزد - مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد گفت: پیشینه‌ی تمدنی یزد همواره با حضور بانوانی مقتدر گره خورده که در بزنگاه‌های تاریخی، نقشی فراتر از انتظار ایفا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش یزدی با بازخوانی پیشینه‌ی تاریخی این دیار، به تبیین نقش مکمل زنان در کنار مردان پرداخت و اظهار کرد: اگر یزد از قرن پنجم هجری به دارالعباده شهره شد و امروز به عنوان یک میراث جهانی در دنیا می‌درخشد، این شکوه مرهون و مدیون سیر تاریخی و دلیرمردان و شیرزنانی است که خشت‌خشت این تمدن را با ایمان و اراده بنا کردند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، بر تداوم مسیر مقتدرانه در نسل حاضر تأکید و خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد بازتولید همان شجاعت تاریخی در سیمای دختران و زنانی هستیم که با حضوری هوشمندانه و باشکوه در سطح جامعه، نقشه دشمنان را برای ضربه به هویت و امنیت ایران نقش‌برآب کرده‌اند.

وی تاکید کرد: این حضور حماسی در میدان مبارزه با جنگ رسانه‌ای و ترکیبی بدخواهان، نشان داد که زن یزدی با تکیه بر الگوهای دینی و پیشینه‌ی تاریخی چون ستی‌فاطمه، همچنان در صف اول دفاع از آرمان‌های میهن ایستاده است و اقتداری که ثابت می‌کند برای زن ایرانی، نجابت هرگز به معنای انفعال نبوده، بلکه اصلی‌ترین سلاح در صیانت از حریم ولایت و وطن است.

