شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکوم ‌کردن حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور،گفت: حقوق بشر در برابر جنایتکاران به بازیچه‌ای تبلیغاتی تبدیل شده و هیچ‌یک از این اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی، در واکنش به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور، این اقدامات را مصداق روشن جنایت جنگی و نشانه آشکار استیصال دشمن در میدان نبرد دانست.

جهانگیری با اشاره به حمله به پل B1 کرج که هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود و نیز حملات صورت‌گرفته به مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی، درمانی و پژوهشی در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: امروز حقوق بشر به بازیچه‌ای در دست متجاوزان تبدیل شده است و آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران مرتکب شده‌اند، نه‌تنها هیچ نسبتی با ادعاهای حقوق‌بشری آنان ندارد، بلکه سندی آشکار بر رسوایی و دروغ‌گویی آنان است.

وی همچنین با محکوم‌کردن حمله به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، انستیتو پاستور، برخی مراکز درمانی و مراکز تولید دارو، از جمله واحدهای مرتبط با داروهای سرطانی، افزود: حمله به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، صنایع مادر و مراکز علمی و دانشگاهی، اقدامی غیرانسانی، خلاف موازین بین‌المللی و مصداقی آشکار از جنایت جنگی است. هدف قرار دادن چنین مراکزی، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه حماقت و درماندگی دشمن است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در برابر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده، تصریح کرد: امروز دریوزگی ترامپ در جنگ نظامی باعث شده آنان به جای رویارویی مستقیم، به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی روی بیاورند؛ اقدامی که در هیچ منطق حقوقی، اخلاقی و انسانی قابل توجیه نیست. انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی، حمله به رفاه و امنیت مردم است، نه ضربه به توان ملی ایران.

وی ادامه داد: آمریکا برخلاف تمام ادعاهای حقوق ‌بشری، دقیقاً رفاه ملت ایران را نشانه گرفته است؛ از پل و کارخانه تا مراکز درمانی، دارویی و علمی. اما باید بدانند که با چنین اقداماتی نه ملت ایران عقب‌ نشینی می‌کند و نه اراده ملی تضعیف می‌شود. دانش، تخصص و ظرفیت‌های این سرزمین با بمب و موشک از بین نخواهد رفت.

جهانگیری با بیان اینکه خسارات حملات سپاه و نیروهای مسلح به دشمن، سنگین و جبران‌ ناپذیر بوده و ضربات سهمگین به دشمن با دقت و قوت ادامه دارد، گفت: دشمن خیال کرده با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی می‌تواند ملت ایران را دچار تردید یا عقب‌نشینی کند، اما این محاسبه‌ای کودکانه و شکست‌خورده است. ملت ایران بارها نشان داده که در برابر فشار، تهدید و جنایت، منسجم‌تر و مقاوم‌تر از گذشته عمل می‌کند.

وی همچنین هدف قرار دادن مراکز دانشگاهی و علمی را نشانه‌ای از حماقت دشمن دانست و افزود: دانش را نمی‌توان با انفجار نابود کرد. ما هر آنچه را ویران شده، دوباره خواهیم ساخت و حتی بهتر و مستحکم‌تر از گذشته بازخواهیم ساخت. ایران سرزمینی است که با اتکا به فرزندان متخصص، متعهد و جوان خود، از دل هر خرابی، سازندگی و پیشرفت را بیرون می‌کشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان این سرزمین باید بدانند که تجاوز به زیرساخت‌های غیرنظامی بی‌پاسخ نخواهد ماند. ملت ایران با صبر، هوشیاری و اتکا به توان داخلی، هم در میدان مقاومت و هم در میدان بازسازی، پاسخی درخور به این جنایات خواهد داد و بساط متجاوزان را از منطقه برخواهد چید.