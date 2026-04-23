به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت ، از طراحی سناریوهای کوتاهمدت و بلندمدت برای مدیریت نظام سلامت در شرایط جنگی خبر داد و با اشاره به آمادگیهای موجود در حوزه سلامت اظهار کرد: در کوتاهمدت با توجه به پیشبینیهای قبلی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط حاد وجود دارد و ظرفیتهای لازم در بخشهای مختلف نظام سلامت همچنان برقرار است. در این چارچوب، تأمین انرژی، دارو و تجهیزات مورد نیاز برای دوره کوتاهمدت پیشبینی و مدیریت شده است.
جعفریان افزود: در صورت تداوم شرایط و تبدیل آن به یک وضعیت فرسایشی، سناریوها متفاوت خواهد بود. ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات عمدتا برای دورههای کوتاهمدت طراحی شدهاند و در شرایط بلندمدت، نیاز به فعالسازی مجدد مسیرهای تامین از خارج کشور وجود دارد که هماهنگیهای لازم در این زمینه، از جمله استفاده از مسیرهای جایگزین هوایی و زمینی، انجام و در برخی موارد نیز عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: برنامهریزیها در حوزه تامین دارو و مواد اولیه با محوریت سازمان غذا و دارو و با همکاری بخشهای مختلف وزارت بهداشت در حال انجام است تا در صورت تداوم جنگ تحمیلی، روند تامین با اختلال مواجه نشود.
مشاور عالی وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم، حضور کادر سلامت بسیار پررنگ و قابل توجه بود و با وجود مخاطرات موجود، تقریبا تمامی مراکز بهداشتی و درمانی فعال باقی ماندند.
وی تاکید کرد: در سناریوهای بلندمدت، باید برنامهریزی دقیقی برای کاهش فشار کاری، ایجاد دورههای استراحت و حمایتهای لازم از کادر سلامت انجام شود تا پایداری خدمات حفظ شود.
جعفریان درباره حمایتهای انجامشده از کارکنان نظام سلامت نیز اظهار کرد: در این دوره، پرداختهایی متناسب با میزان حضور و فعالیت کارکنان در نظر گرفته و تلاش شده است تا از بروز اختلال در امور معیشتی آنان جلوگیری شود؛ این حمایتها نیز ادامهدار خواهد بود.
