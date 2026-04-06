به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست نمایندگان گزارشی از اقدامات و خدمات ارائه‌ شده در حوزه سلامت حوزه های انتخابیه ارائه و رئیس کمیسیون از اعضا بابت این گزارش ها تشکر کرد. ضمن آنکه از همراهی و همکاری مجموعه اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی قدردانی شد؛ چرا که با هماهنگی و تعامل سازنده میان این دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس، بخش قابل توجهی از مطالبات و پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است.

وی افزود: در بخش دوم این نشست، بررسی‌های لازم برای مواجهه با شرایط خاص در جنگ و سناریوهای احتمالی پیش‌رو در حوزه سلامت، از جمله تهدیدات و تحولات محتمل، در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم با حضور مسئولان و مهمانان مرتبط با حوزه سلامت انجام شد.

اسحاقی ادامه داد: در این نشست، هماهنگی‌های بسیار خوبی میان دولت و مجلس برای مدیریت شرایط بحرانی احتمالی صورت گرفت و تمهیدات لازم برای حفظ پایداری خدمات سلامت در شرایط ویژه مورد تأکید قرار گرفت. یکی از محورهای مهم مورد بررسی، ارتقای تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود تا کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پاسخگوی نیازهای احتمالی در شرایط بحران باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین در حوزه ارائه خدمات، تمهیداتی برای مواقع اختلال احتمالی در سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده و این آمادگی در استان‌ها ایجاد شده است که در صورت بروز مشکل در بسترهای اینترنتی، خدمات و نسخه نویسی کاغذی ارائه شود و وقفه‌ای در روند درمان بیماران ایجاد نشود.

وی یادآور شد: در همین راستا، داروخانه‌ها نیز آمادگی لازم را دارند تا در شرایط خاص، نسبت به پذیرش بیماران بدون نسخه الکترونیکی اقدام کنند تا دسترسی مردم به دارو دچار اختلال نشود و در حوزه تأمین و توزیع دارو، هماهنگی‌های لازم برای انتقال دارو به مراکز استان‌ها انجام شده و روند پشتیبانی از زنجیره تأمین دارویی کشور در شرایط پایدار قرار دارد.

اسحاقی افزود: از روز گذشته نیز سامانه ثبت سفارش انواع شیرخشک در اختیار شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین و توزیع مناسب این اقلام ضروری انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده آمادگی نظام سلامت کشور برای مواجهه با شرایط خاص و تداوم ارائه خدمات به مردم بدون وقفه است.