۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۴

آمادگی داروخانه‌ها برای خدمت رسانی در شرایط خاص

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر آمادگی داروخانه‌ها در خدمت رسانی به مردم در شرایط اضطراری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست نمایندگان گزارشی از اقدامات و خدمات ارائه‌ شده در حوزه سلامت حوزه های انتخابیه ارائه و رئیس کمیسیون از اعضا بابت این گزارش ها تشکر کرد. ضمن آنکه از همراهی و همکاری مجموعه اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی قدردانی شد؛ چرا که با هماهنگی و تعامل سازنده میان این دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس، بخش قابل توجهی از مطالبات و پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است.

وی افزود: در بخش دوم این نشست، بررسی‌های لازم برای مواجهه با شرایط خاص در جنگ و سناریوهای احتمالی پیش‌رو در حوزه سلامت، از جمله تهدیدات و تحولات محتمل، در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم با حضور مسئولان و مهمانان مرتبط با حوزه سلامت انجام شد.

اسحاقی ادامه داد: در این نشست، هماهنگی‌های بسیار خوبی میان دولت و مجلس برای مدیریت شرایط بحرانی احتمالی صورت گرفت و تمهیدات لازم برای حفظ پایداری خدمات سلامت در شرایط ویژه مورد تأکید قرار گرفت. یکی از محورهای مهم مورد بررسی، ارتقای تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود تا کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پاسخگوی نیازهای احتمالی در شرایط بحران باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین در حوزه ارائه خدمات، تمهیداتی برای مواقع اختلال احتمالی در سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده و این آمادگی در استان‌ها ایجاد شده است که در صورت بروز مشکل در بسترهای اینترنتی، خدمات و نسخه نویسی کاغذی ارائه شود و وقفه‌ای در روند درمان بیماران ایجاد نشود.

وی یادآور شد: در همین راستا، داروخانه‌ها نیز آمادگی لازم را دارند تا در شرایط خاص، نسبت به پذیرش بیماران بدون نسخه الکترونیکی اقدام کنند تا دسترسی مردم به دارو دچار اختلال نشود و در حوزه تأمین و توزیع دارو، هماهنگی‌های لازم برای انتقال دارو به مراکز استان‌ها انجام شده و روند پشتیبانی از زنجیره تأمین دارویی کشور در شرایط پایدار قرار دارد.

اسحاقی افزود: از روز گذشته نیز سامانه ثبت سفارش انواع شیرخشک در اختیار شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین و توزیع مناسب این اقلام ضروری انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده آمادگی نظام سلامت کشور برای مواجهه با شرایط خاص و تداوم ارائه خدمات به مردم بدون وقفه است.

حبیب احسنی پور

