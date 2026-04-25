سعید زینالعابدینی معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره فعالیتهای مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون به خبرنگار مهر گفت: مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون تعطیل نبوده و از روز ابتدای جنگ رمضان برای بچهها برنامه داشتیم. در ابتدا اکران آنلاین رایگان ۶۰ فیلمتئاتر را انجام دادیم. همچنین گروههای کوچک نمایشی را به مراکز درمان، هتلها و تجمعات شبانه اعزام کردیم تا به اجرا بپردازند. نمایش «زنگ بهشت» به کارگردانی مجتبی خلیلی را نیز تولید کردیم که ابتدا در اصفهان و بعد تهران، ایلام و مازندران اجرا شد و هم اکنون در تماشاخانه سیار کانون در محلات تهران اجرا میشود.
وی ادامه داد: در رویداد «هزار رویا، یک نگاه» ۱۰۰ نمایش را در همه استانها تولید کردیم که به خاطر مسائل دی ماه سال گذشته و شرایط جنگی اجرا نشدند و هم اکنون با مهیا شدن شرایط در برخی استانها اجرا میشوند.
زینالعابدینی سپس با اشاره به از سرگیری اجراهای متوقف شده مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون، گفت: هر سه نمایش مرکز که به دلیل شرایط جنگی اجرایشان متوقف شد مجددا روی صحنه رفتهاند و روز ۴ اردیبهشت نیز این آثار به یاد ماکان نصیری، کودک جاویدالاثر مدرسه میناب اجرا شدند و هنرمندان با روشن کردن شمعی یاد این کودک شهید را گرامی داشتند.
معاون تئاتر کانون پرورش فکری تصریح کرد: ما تلاش میکنیم شرایط خوبی را برای بچهها فراهم کنیم. بچهها نیاز به مراقبتهای ویژه دارند. متأسفانه آموزشهای لازم برای شرایط بحرانی به بچهها داده نشده و آنها نیاز به مراقبتهای بیشتر دارند. تلاش میکنیم تابآوری بچهها را در شرایط بحرانی بیشتر کنیم.
وی درباره امکان حمایت از گروههای تئاتری که اجرای آثارشان با شروع جنگ رمضان متوقف شد، تأکید کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا از نمایشهایی که اجرایشان در اسفند سال گذشته در سالنهای مرکز تئاتر کانون در اوج استقبال مخاطبان متوقف شد و دعوت ما را برای اجرای مجدد پذیرفتند، بستههای حمایتی تعریف کنیم.
زینالعابدینی در پایان اظهار کرد: امیدواریم که شرایط روز به روز بهتر شود و فعالیتهای مرکز تئاتر در سراسر کشور به صورت کامل از سر گرفته شود.
