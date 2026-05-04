به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام جنگ رمضان فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای کودکان و نوجوانان تدارک و اجرا کرد.

در گزارش منتشر شده توسط این مرکز درباره فعالیت‌های انجام شده چنین آمده است:

«هنر در ساحت‌های بحرانی، نه یک کالای لوکس، که ضربان قلب جامعه‌ای است که در میانه‌ آتش و ایمان، به دنبال معنا می‌گردد.

ماه رمضان، ماه شکوه روح و نزول رحمت، در تقارن با آزمون دشوار «جنگ رمضان»، عرصه‌ای شد تا هنرمندان، نه به عنوان ناظران بی‌طرف، که به مثابه روایتگران دردمند، آستین بالا بزنند.

این گزارش، مروری است بر فعالیت‌های هنری مرکز تئاتر کانون در روزهای دلهره و امید، که با زبان هنر از سویی صدای مظلومیت قربانیان و از سوی دیگر عظمت پایداری انسان معاصر را فریاد بزنند.

آنچه در پی می‌آید، روایت پیوند مقدس «هنر» با «حقیقت جنگ» در بستر معنوی‌ترین ماه سال است.

جنگ رمضان که سومین جنگ تحمیلی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود در نگاه نخست شاید یک عملیات غافلگیر کننده بود اما حضور به موقع هنرمندان و سایر اقشار جامعه در صحنه و پاسخ کوبنده نیروهای نظامی و موشک‌های ایرانی نشان داد که نه تنها ما غافلگیر نشدیم، بلکه برای این روزها برنامه عملیاتی داشته‌ایم.

هنرمندان مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون هم از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. آنها نیز با همراهی مردم، نقش خود را در این میان ایفا کرده‌اند،که پاره‌ای از آن فعالیت‌ها به شرح ذیل است:

۱- محکومیت نظام سلطه و جنگ‌طلبان در جنگ تحمیلی سوم از سوی هنرمندان تئاتر (با بسیاری از هنرمندان تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد یادداشت‌هایی را در محکومیت این جنگ نابرابر برای رسانه‌های خبری کانون پرورش فکری بنویسند. از جمله هنرمندانی که به دعوت ما لبیک گفتند عبارتند از: داوود فتحعلی بیگی، محمود فرهنگ، علی یداللهی، احسان مجیدی، صادق کیانی‌مقدم، مهدی قلعه، حسین فدایی‌حسین، میثم یوسفی، شهرام مسعودی، هما جدیکار، بهناز مهدی‌خواه، مریم تهرانی، آتسا شاملو، زهرا ناظری و ... .

۲-اکران آنلاین رایگان ۶۰ عنوان فیلم تئاتر کودک و نوجوان و خردسال در پلتفرم تیوال که با استقبال خانواده‌ها مواجه شد.

۳- اجرای ویژه‌برنامه «نوروز پیروز» شامل اجرای نمایش، قصه‌گویی، شعر و برنامه‌های متنوع بود که در بیمارستان‌ها و برخی مراکز نگهداری از جنگ‌زده‌ها اجرا شد.

۴- اجرای ویژه‌برنامه‌ «فرشته‌های میناب» (یادمان کودکان قربانی جنگ و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه) در غرفه‌ مدرسه‌ میناب که توسط کانون پرورش‌فکری در خیابان حجاب برگزار شد. (در این ویژه‌برنامه هنرمندان، مدرسان دانشگاه و بزرگان حوزه‌ تئاتر و تئاتر عروسکی گرد هم آمدند و هر یک با سخنانی این فاجعه‌ بشری را محکوم کردند).

۵- اجرای نمایش «گرگ بلا بیا جلو بیا جلو»، «نمایش آئینی سنتی عروسک های بومی و محلی»، «حیاط خانه ما»، «قیچی که دنبال کار می‌گشت»، «گل اومد، بهار اومد»، در هتل هما، هتل لاله و برخی دیگر از اقامتگاه‌هایی که جنگ‌زده‌ها در آنجا اسکان دارند در همکاری با خانه تئاتر( اجرای این برنامه ها همچنان ادامه دارد).

۶- سفارش اثر و تولید اجرای پرفورمنس «زنگ بهشت» با موضوع فاجعه مدرسه میناب توسط مجتبی خلیلی. (این نمایش در استان‌های اصفهان تهران، گیلان و مازندران تاکنون اجرا شده است و هم اکنون نیز با همکاری تماشاخانه سیار در حال اجرا است و تمام تلاش بر این است که در سایر استان‌های کشور این نمایش اجرا شود).

۷- اجرای ویژه‌برنامه‌ «به یاد ماکان نصیری» (تنها شهید مفقودالجسد فاجعه میناب) در نخستین روز از آغاز اجراهای نمایش در مرکز تولید تئاتر کانون. (این ویژه‌برنامه که با حضور همکاران، هنرمندان و خانواده‌ها برگزار شد).

۸- اعزام گروه‌های نمایشی در موکب میدان امام حسین (ع) در اجتماعات شبانه در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران.

۹- اجرای ویژه‌برنامه بزرگداشت هفته معلم با حضور دانش‌آموزان و معلمان، گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای معلم در آموزش و پرورش به ویژه معلم‌های مدرسه میناب در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در مرکز تئاتر.»