سعید زین‌العابدینی معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره برنامه‌های مدنظر کانون برای خانواده‌ها و فرزندان‌شان، به خبرنگار مهر گفت: آرزو می‌کنم آینده جهان، جهان بهتری برای کودکانی که امروز دیگر کودکی نمی‌کنند و قرار نبود این همه زود بزرگ شوند، باشد. زود بزرگ شدن کودکان اصلاً خوب نیست.

وی متذکر شد: جنگ برنده‌ای ندارد اما کودکان قربانیان بی‌پناهی هستند که هیچ نقشی در جنگی که امروز ما شاهدش هستیم ندارند.

زین‌العابدینی درباره برنامه‌های کانون در این روزها توضیح داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بنا به رسالت خودش همیشه خود را موظف می‌داند که در همه‌ شرایط برای کودکان طرح، ایده و برنامه داشته باشد. امروز هم همه‌ همکاران من در مرکز تئاتر کانون دست به دست هم داده‌اند تا برنامه‌های نمایشی‌شان را برای کودکان ارائه بدهند. از هنرمندان و همکاران خود که در کانون در این شرایط سخت تلاش می‌کنند فیلم‌تئاترهایی را آماده و برای بچه‌ها به صورت اکران آنلاین رایگان به نمایش بگذارند تشکر می‌کنم.

وی افزود: هم‌اکنون فیلم‌تئاتر «ستاره‌ها رو دنبال کن» در سایت تیوال به صورت رایگان اکران می‌شود. در سایت فیلم‌نت هم حدود ۱۰ فیلم‌تئاتر اکران آنلاین می‌شود.

معاون تئاتر کانون یادآور شد: همزمان با ۶۰ سالگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز تئاتر کانون ۶۰ فیلم‌تئاتر پرخاطره از سال‌های دور تا نزدیک را جمع‌آوری کرده و به زودی به صورت اکران آنلاین رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرند. این اقدام به جهت حفظ سلامت روح و روان کودکان و خانواده‌ها انجام می‌شود.

زین‌العابدینی در پایان متذکر شد: اکران آنلاین رایگان فیلم‌تئاترهای کانون به این منظور برنامه‌ریزی شده که خانواده‌ها ساعات کمتری پای اخبار بنشینند. وقتی حجم زیاد اخبار در خانه دنبال شود این کودکان هستند که دچار استرس فراوان می‌شوند و ما با اکران آنلاین فیلم‌تئاترها می‌خواهیم کمی از استرس بچه‌ها کاسته شود.