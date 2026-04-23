بهگزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عمر مختار»، «قلب خورشید»، «آسمان غرب»، «کاپیتان»، «اگوست»، «پرتاب چرخشی»، «پسر کاراتهباز، اسطورهها»، «امکان مینا»، «همرشولد»، «بهشت لاک پشتی سامی و دوستان»، «ابر زیر سقف»، «پاندا بر علیهآدم فضایی»، «آخرین نفس»، «پسر خانواده وینزلو»، «ای وطن، وطن من»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «آتش بازی»، «حامی گرگ»، «شجاع دل»، «به وقت شام»، «هواپیماربایی پرواز ۳۷۵»، «افق»، «فرزانه»، «مائو بادخورک کوچک»، «فیل شعبدهباز»، «پرواز پیالی»، «روز هشتم» و «رابطه»؛ پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ اردیبهشت از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک و فیلمی از مصطفی عقاد
فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی مصطفی عقاد جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکهیک سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامیایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را بهتصویر میکشد.
شبکه دو سیما
انیمیشن سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی احمد علمدار جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده قصد میکند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند در مسابقهای که برپا میشود ۷ نفر انتخاب میگردند. پیرمراد میگوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی بوده را بهسیستان برگرداند پهلوان اول است و میگوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت میکنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیریهای فراوانی کهدر مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها بهراهسرنوشت خویش میرود.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری جمعه۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه دو سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» رشادت، غیرت و میهندوستی خلبان شهید علیاکبر شیرودی و دیگر همرزمانش را در روزهای آغازین جنگ به تصویر میکشد.
میلاد کیمرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهلهلطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کردهاند.
شبکه سه فیلمی جدید پخش میکند
فیلم سینمایی جدید «کاپیتان» به کارگردانی محمد حمزهای پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمدهاست: عیسی پسر بچه ۱۱ سالهای است که رویای کاپیتان شدن در تیم ملی فوتبال و ملاقات با کریم باقری را دارد. او برای درمان بیماری سرطان در بخش کودکان بیمارستان بستری است و با موبایل یکی از پرستاران بیمارستان مدام به کریم باقری پیام میدهد. عیسی در مدتی کهبستری شده دوستان زیادی پیدا میکند و در آنجا هم نقش کاپیتان گروهدوستیشان را دارد.
پانتهآ پناهیها، پژمان بازغی، امیرحسین بیات، بهار نوحیان، ارغوان شعبانی، شایان دارمیپور، پرهام غلاملو و سحر حق شناس در فیلم سینمایی «کاپیتان» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «اگوست» به کارگردانی نیکیتا وایسوتسکی و ایلیا لیبیدو جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۰۰:۱۵ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی سرگئی بزروکوف، نیکیتا کولوگریوی، پاول تاباکوف، ایلیا ایسایف، رومن مادیانوف، دانیل وروبیف، کریل کوزنتسوف و الکسی ورتکوف آمدهاست: در آگوست (مرداد) ۱۹۴۴ ارتش آلمان نازی در حال عقب نشینی از خاک شوروی است در حالی کهدر مرز بلاروس و لهستان، ارتش شوروی در حال پیشروی است. یک گروهاطلاعات و شناسایی ارتش شوروی بهنام اسمرش بهفرماندهی یک نظامی کارکشته به نام پاول مسئولیت شناسایی و انهدام هستههای باقی مانده دشمن از جمله یک مقر رادیویی را دارند کهاطلاعات نظامی را با پیامهای رمزی بهنام کائو از طریق سربازان خائن ارتش و از دل جنگلهای انبوه و غیر قابل شناسایی شوروی بهآلمان مخابرهمی کنند و باعث شکستهای سنگینی میشوند.
فیلم سینمایی جدید «پرتاب چرخشی» به کارگردانی جیپراد دسای جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۸:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
این فیلم با بازی شریاس تالپاد، عارف زکریا، پارامبراتا چاترجی و انکور داباس داستان مردی در آستانهچهل سالگی را روایت میکند کهعاشق بازی ملی هندوستان یعنی کریکت است. او حالا زن و بچه دارد ولی هنوز دست از علاقه و به قول خودش دست از عشق اولش برنداشته و هنوز در مسابقات محلی شرکت میکند تا یک روز بتواند در لیگ دسته اول هندوستان بازی کند.
فیلم سینمایی جدید «پسر کاراتهباز، اسطورهها» به کارگردانی جاناتان انتویستل جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰ از شبکهسهسیما پخش میشود.
این فیلم با بازی جکی چان، رالف ماچیو و فرنچایز؛ درباره پسر نوجوانی بهنام لی فونگ است کهپس از یک حادثه و از دست دادن برادر خود، به همراه مادرش زندگی جدیدی را آغاز میکند. او که رزمیکار ری است، سعی دارد در محیط جدید جا بیفتد و همان ابتدا در همسایگی محل اقامتش با مردی که به همراه دختر نوجوانش یک پیتزا فروشی را اداره میکنند، آشنا میشود.
شبکه چهار سیما و پخش «امکان مینا»
فیلم سینمایی «امکان مینا» به کارگردانی کمال تبریزی پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در این فیلم خواهیم دید: مهران و مینا در روزهای موشک باران تهران در دهه ۶۰ زندگی مشترک ساده و عاشقانه خود را آغاز میکنند. مهران خبرنگار است و در یک روزنامه پرتیراژ کار میکند و در جریان اخبار سیاسی و اوضاع جنگ قرار دارد. مینا دور از چشم شوهرش به سازمان مجاهدین پیوستهاست. او با توجه به شغل شوهرش اخبار و اطلاعات بهروزی از اوضاع کشور دارد و آن را در اختیار سازمان مجاهدین قرار میدهد.
میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان و سیامک صفری در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «همرشولد» به کارگردانی استیون نایت جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
داستان این فیلم با بازی میکائیل پرسبرانت، فرانسیس شولر و سیان بری؛ در سال ۱۹۶۱ آغاز میشود، زمانی کهدیپلمات سوئدی داگ هامرشولد، یک سال دیگر بهعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ابقا میشود. او بهعنوان رهبری صلحطلب و پرتلاش در بحرانهای مهم جهانی بهخصوص در موضوع استعمارزدایی از آفریقا شناخته میشود. در این بین شاهد آغاز بحران کنگو در این کشور هستیم.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «بهشت لاک پشتی سامی و دوستان» به کارگردانی اولیویه جانگرلینک پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: بی بو همیشه میخواهد که در تپههای مرجانی رئیس باشد او دروغهایی سرهم میکند و به سایرین میگوید ولی بچهها و سامیحرفهای او را باور ندارند. بچهها دست بی بو و دوستانش را رو میکنند و همه متوجه میشوند که بی بو یک دروغگو است.
فیلم سینمایی «ابر زیر سقف» به کارگردانی آلن گسپونر پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هانا هراسپرانگ، رومیشرودر و فردریک لا؛ درباره پل یک پرستار جوان است. او در سفری با جولیا که مهماندار هواپیما است آشنا شده و ازدواج میکند. آنها صاحب فرزند دختری میشوند و نامش را لی لی میگذارند. آنها زندگی خوبی دارند و در کنار هم شاد هستند تا این کهجولیا بهطور ناگهانی در اثر سکته میمیرد و پل و دخترش را تنها میگذارد.
انیمیشن سینمایی «پاندا بر علیهآدم فضایی» بهکارگردانی شان پاتریک اوریلی جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن با بازی چوی چیس، کیفر اوریلی، اندرو گری و دن پین خواهیم دید: پاندی یک پاندای بازیگر است که در یک مجموعه سریالی بسیار محبوب در مقابل برنارد که یک گوریل شرور است نقش بازی میکند. مردم بهپاندی به عنوان نقش مثبت بیشتر از برنارد علاقمند هستند و این باعث حسادت برنارد میشود.
فیلم سینمایی جدید «آخرین نفس» به کارگردانی یواخیم هدن جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکهتهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی کیم اسپیرمن، جک پار، ارین مولن، آرلو کارتر و الکساندر آرنولد خواهیم دید: لیوای و نوحا هر روز به جستجو در دریا میپردازند و امیدوار هستند که کشتی شارلوت که در زمان جنگ جهانی دوم غرق شده را بیابند و به پول و پلهای برسند. دوستان زمان دانشگاه نوحا، برت و سم کهخواهر و برادر هستند و لوگان و رایلی برای تفریح بهساحل آمدهاند. نوحا قضیهکشتی شارلوت را میگوید و برت اصرار میکند که برای غواصی بروند و نوحا که میداند لیوای مقدار زیادی بدهی دارد قبول میکند.
شبکه نمایش و پخش «شجاع دل»
فیلم سینمایی «پسر خانواده وینزلو» به کارگردانی دیوید ممت پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ربکا پیجون، جما جونز، نایجل هاثورن، سارا فلیند، کالین استینتون و جرمی نورتام خواهیم دید: اوایل قرن بیستم در انگلستان، آرتور وینسلو در حالی کهخود را برای مراسم نامزدی دخترش کاترین آماده میکند متوجه میشود که پسر ۱۴ سالهاش رونی به دلیل دزدیدن ۵ شیلینگ از آکادمی نیروی دریایی اخراج شده است.
فیلم سینمایی «ای وطن، وطن من» به کارگردانی کنان ایر پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی سارا علی خان، الکس اونل، عمرانهاشمی، ابهای ورما، آناند تیواری، پراتیک یاداو و اشتون بست؛ براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد دختری جوان بهنام اوشا مهتا است که در سال ۱۹۴۲ میلادی یک ایستگاه رادیویی زیرزمینی را برای گسترش پیام وحدت یبن انقلابیون هند علیهانگلیس راهاندازی کرد.
فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی حمید نعمت اله پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمدهاست: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد میرود. سهزن مسن در ابتدا همدیگر را نمیشناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست میشوند و هر سه میگویند که شوهرشان مرده سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدا نشدنی تبدیل میکند.
ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاهمنصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «آتش بازی» به کارگردانی اندرو لیپاتز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیسون فلمینگ، الکساندر ولاهوس، نیک موران، اندرو لیپاتز، مکس راتسلی، الویز لاول اندرسون، کیتی شریدان، استیون بلیدز، آگوستا وودز، جاشمین جوزف، جیکوب اندرتون خواهیم دید: وقتی نقشه سرقت یک گروه به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته و زندگی یک گروگان را به خطر میاندازد، اعضای گروه باید برای نجات جان خود در یک شب سرنوشتساز مبارزه کنند.
فیلم سینمایی «حامی گرگ» به کارگردانی ژان ژاک آنو جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی شانگ شائوفنگ، َان دوئو و آنخیام راگ چا خواهید دید: در اواخر دههی ۱۹۶۰، مرد جوانی بهنام چِن ژِن بهمدت ۲ سال از چین به مغولستان میآید و در روستایی ساکن میشود تا بتواند در ازای آموزش کودکان منطقه از آنها کشاورزی و دامداری را بیاموزد. چن از رییس قبیله نکات زیادی در مورد چرخه حیات در طبیعت یاد میگیرد. یک روز او به همراه چند شکارچی محلی به دیدن غزالها میرود و نحوه حمله گرگها را با آنها میبیند.
فیلم سینمایی «شجاع دل» به کارگردانی مل گیبسون جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی مل گیبسون؛ داستان ویلیام والاس است که به خاطر انتقام از انگلیسیها تصمیم به مبارزه بر علیه آنها میگیرد.
فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: یونس و علی پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر بهسمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را بهوسیله این پرواز نجات دهند اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.
بابک حمیدیان، هادی حجازیفر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «هواپیماربایی پرواز ۳۷۵» به کارگردانی مارکوس بالدینی جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
خلاصه داستان این فیلم با بازی خورخهپاز، دانیلو گرانگهیا و روبرتا گوالدا؛ از این قرار است که: سال ۱۹۸۸ در دوران بحران اقتصادی در برزیل و بیکفایتی دولت، یک جوان هواپیمایی را گروگان میگیرد و قصد دارد آن را بهکاخ ریاست جمهوری بزند.
شبکه افق
فیلم سینمایی «افق» بهکارگردانی زندهیاد رسول ملاقلیپور جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش میشود.
داستان فیلم فیلم روایتی از یک عملیات غواصی در دوران دفاع مقدس است. نصرت و احمد دو غواص اطلاعات هستند که راهی عملیات میشوند. این دو غواص توسط دشمن محاصره میشوند و احمد مفقود میشود.
جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروییان و حمید صالحین در فیلم سینمایی «افق» هنرنمایی کردهاند.
شبکه کودک
فیلم تلویزیونی «فرزانه» بهکارگردانی مهدی محمدی پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش میشود.
داستان فیلم در مورد فرزانه دختر کوچکی است کهچادر نمازش را گم کردهاست. او برای جشن عبادت نیاز به چادر نماز دارد ولی مادر و پدرش مشغول کار هستند و نمیتوانند در خرید چادر به او کمک کنند. فرزانهبا کمک نظافتچی خانهشان به بازار رضا میرود. او پارچهچادری میخرد و بهدنبال خیاط میگردد. فرزانه از پسری کهدر بازار دستفروشی میکند آدرس خیاطی را میپرسد اما ماموران شهرداری بهدنبال پسر میافتند و فرزانه هم با پسر فرار میکند.
شیدهیزدانی، حسین طاهری، روشنک سهقلعگی، امیر حسین رفیعا و حمید جانباز در فیلم تلویزیونی «فرزانه» بازی کردهاند.
انیمیشن سینمایی «مائو بادخورک کوچک» به کارگردانی کریستین هاس و آندریا بلاک جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: پرندهای چابک بهنام مانو در حالی بزرگ میشود کهتصور میکند یک مرغ دریایی است. او تلاش میکند که پرواز کردن را بیاموزد اما متوجهمیشود که هرگز قادر بهانجام این کار نیست و از سر ناراحتی خانه را ترک میکند و بعد از آشنا شدن با پرندگانی از گونه خودش، خود را میشناسد.
شبکه امید و پخش یک انیمیشن
انیمیشن سینمایی «فیل شعبدهباز» به کارگردانی وندی راجرز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
این انیمیشن درباره پسری بهنام پیتر است که به دنبال یافتن خواهر گمشده خود ادل است. پیتر با یک فالگیر روبرو شده و تلاش میکند متوجه شود آیا خواهرش هنوز زندهاست یا خیر.
فیلم سینمایی «پرواز پیالی» به کارگردانی بابیتا متیو و رین ایکس جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی سوجیت شانکار، آرجون سارجا، آنی موکوندن و باربی شارما؛ حول محور پیوند خواهر و برادر میچرخد. پیالی یک دختر پنج ساله است، در حالی کهضیاء در نقش برادر ۱۴ ساله اوست. این دو خواهر و برادر کشمیری الاصل یتیمی هستند کهدر زاغهای در کرالا زندگی میکنند. والدین آنها کهبهعنوان کارگر ساختمانی کار میکردند در حادثه آسانسور هر دو کشته میشوند و ضیاء ۱۴ سالهمجبور میشود خواهر پنج ساله خود را بهدندان بگیرد و بزرگ کند.
شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان
فیلم سینمایی «روز هشتم» به کارگردانی مهدی کرم پور پنجشنبه۳ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم درباره آقای رستمی مرد خیری است کههمیشه در زندگی راه راست و درست را رفته است. او از زنی بهنام زینت کهسالها است همسرش فوت کرده حمایت میکند و زینت در خانه آنها کار میکند. رستمی خانهای را در اختیار زینت و دخترش گذاشته و از آنها پولی دریافت نمیکند. شرفی شریک رستمیهمه پولهای شرکت را برداشته و فرار میکند و رستمی مبلغ بالایی بهآقای شکوهی بدهکار میشود و قصد میکند که مبلغ رهن خانهاش را از زینت بگیرد.
فرزاد حسنی، امیرحسین مدرس، زندهیاد عسل بدیعی و علیرضا خمسه در فیلم تلویزیونی «روز هشتم» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «رابطه» بهکارگردانی پوران درخشنده جمعه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم داستان پسری به نام ناصر است کهنوجوانی ناشنوا و لال که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او بیتوجهاند و دل سوزاندن مادر به حال او بیفایده است. ناصر تحت فشار اطرافیان و خانواده از همهکس و همهچیز دلزده است، اما پس از آن کهمعلمش او را در عدم برقراری رابطه با اطرافیان مقصر میداند بهخود میآید.
زندهیاد پرویز پورحسینی، زندهیاد خسرو شکیبایی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «رابطه» هنرنمایی کردهاند.
