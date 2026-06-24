به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، رسانه ملی رنگ سوگ به خود میگیرد و فیلمهای سینمایی مختلفی مانند «موقعیت مهدی»، «روز واقعه»، «سفیر»، «بوسیدن روی ماه» و «صدای هند رجب» در آخر هفته از شبکههای مختلف روی آنتن میبرد. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در ایام آخر هفته میپردازیم.
تماشای فیلمی از زندگی شهید باکری
فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» محصول سال ۱۴۰۰ به کارگردانی هادی حجازیفر چهارشنبه ۳ تیر ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچکترش حمید میخواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید میپذیرد و همراه میشود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد.
هادی حجازیفر، ژیلا شاهی، وحید حجازیفر، معصومه ربانینیا، وحید آقاپور و روحالله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کردهاند.
«موقعیت مهدی» با بودجهای حدودا ۳۰ میلیارد تومانی فروشی معادل ۱۲ میلیارد تومان داشت و در چهلمین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کند.
«روز واقعه» از شبکه یک پخش میشود
فیلم سینمایی «روز واقعه» محصول سال ۱۳۷۳ به کارگردانی شهرام اسدی پنجشنبه ۴ تیر ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عبدالله جوانی مسیحی است که تازه به اسلام روی آورده و دل در گرو عشق راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروسی با راحله ندایی میشنود که او را به یاری فرا میخواند، عبدالله بیابان به بیابان، واحه به واحه به سمت کربلا میتازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا میرسد و در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه میبیند.
زندهیاد عزت الله انتظامی، علیرضا شجاعنوری، زندهیاد جمشید مشایخی، لادن مستوفی، زندهیاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد ژاله علو، زندهیاد حمیده خیرآبادی، زنده یاد عنایت بخشی، زنده یاد سیامک اطلسی، زندهیاد حسین محباهری، زندهیاد حسین پناهی و حسن میرباقری در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
شهرام اسدی این فیلم را از روی فیلمنامهای به همین نام که بهرام بیضایی آن را نوشته بود ساخت و این اثر موفق شد تا در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجرجایزه بهترین فیلم و بهترین موسیقی متن را از آن خود کند. موسیقی «روز واقعه» را مجید انتظامی ساخت و دوبله این فیلم به سرپرستی ژرژ پطرسی نیز با تحسین منتقدان همراه بود.
شبکه دو «سفیر» را روی آنتن میبرد
فیلم سینمایی «سفیر» محصول سال ۱۳۶۱ به کارگردانی فریبرز صالح چهارشنبه ۳ تیر ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قیس ابن مسهر نماینده امام حسین (ع)، با نامهای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه میرود. در راه بهدست راهداران ابن زیاد والی کوفه دستگیر و به زندان میافتد. قیس قبل از دستگیری نامه را از بین میبرد و در زندان زندانیان را بر ضد زندانبان میشوراند. حسین ابن نمیر فرمانده راهداران، قیس را به زندان ابنزیاد در کوفه منتقل میکند. خالد از قیس میخواهد که در مسجد سخنرانی کند و به دروغ به مردم بگوید که امام قصد بیعت با یزید را دارد. قیس میپذیرد اما ... .
در این فیلم فرامرز قریبیان، عزتالله مقبلی و جلال پیشواییان نقشآفرینی کردهاند.
فیلمنامه این اثر را فریبرز صالح به همراه کیهان رهگذار نوشت و موسیقی آن را کامبیز روشنروان ساخت. «سفیر» یکی از نخستین پروژههای عظیم سینمای ایران شمرده میشود.
تماشای یکی از آثار تحسینشده ۲۰۲۵ از شبکه ۲
فیلم سینمایی «صدای هند رجب» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی کوثر بن هنیه جمعه ۵ تیر ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی سجا کیلانی، کلارا خوری، معتز ملحیس و عامر هلهل خواهیم دید: در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هند رجب دختر شش ساله، به همراه خانوادهاش در حال فرار از شهر غزه بودند که با اصابت گلوله تانک اسرائیلی به ماشینشان، عمو، عمه و سه پسرعمویش را از دست داد و ساعتها در ماشین گیر کرد. در حالی که او با هلال احمر فلسطین تماس تلفنی داشت و امدادگران سعی میکردند تا او را نجات دهند، ارتش اسرائیل اجازه ورود به منطقه را نمیداد. پس از سه ساعت انتظار، اجازه اعزام یک آمبولانس به سمت خودرویی که هند در آن بود داده شد، اما ... .
«صدای هند رجب» توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۸.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره قابل توجه ۹۳ را کسب کند. این فیلم نامزد دریافت جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز بود و تشویق ۲۲ دقیقهای حاضران را به همراه داشت.
جان نیوجنت منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: تقریباً به همان اندازه قدرتمند که سینما میتواند باشد. ترکیب دوگانه آن از صدای مستند و دراماتیزه کردن ویرانگر آن، به طرز دلخراش و تکاندهندهای مؤثر است.
«بوسیدن روی ماه» در شبکه سلامت
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان پنجشنبه ۴ تیر ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم 2 پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترامالسادات هفتهای یک بار به بنیاد شهید مراجعه میکند و می خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمیدهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او میخواهند که دست از این کار بردارد زیرا به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر میکند اما گوش احترامالسادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شدهاند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می گیرند و ... .
شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کردهاند.
«بوسیدن روی ماه» به رغم نامزدی در رشتههای بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه در سیامین جشنواره فیلم فجر، برنده سیمرغی نشد. در گذر زمان شایعاتی به وجود آمد که اسعدیان این فیلم را از روی کتاب «مفقود سوم» نوشته مجتبی رحماندوست ساخته است.
نظر شما