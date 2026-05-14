به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «واحد ۳۶»، «کتاب فروش دوره گرد»، «فردوسی»، «لکنت»، «ضد»، «نهایت سرعت»، «کریون شکارچی»، «زندگی پی»، «بینوایان»، «تام و جری در سرزمین آدم برفی‌ها»، «لونه شغال»، «دیو موش خرما»، «پیچ تند»، «صد متر تا زندگی»، «ریچارد جول»، «کوچک جنگلی»، «صبر کن تا هلن بیاید»، «خاطرات مشترک»، «ماراکار: قهرمان دریا»، «مشق شب»، «آدمکش: مامور جون»، «پنگوئن بلوم»، «وینی ماندلا»، «لاتاری»، «نبرد جبار»، «دوچرخه‌ها»، «خرگوش کیک پز»، «بازی طولانی»، «دنیای آرمان»، «دکتر»، «لک‌لک‌ها» و «ارباب جنگ»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما و پخش «کتاب فروش دوره گرد»

فیلم سینمایی جدید «واحد ۳۶» به کارگردانی الیویه مارشال پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی توفیق جلال، ویکتور بلموندو و ایوان آتال؛ درباره آنتوان افسر پلیس باسابقهای‌ است که پس از یک جابه‌جایی اجباری، از تیم قدیمی‌اش جدا می‌شود اما وقتی اعضای آن تیم به طرز مشکوکی کشته می‌شوند، او تصمیم می‌گیرد خودش تحقیق کند.

فیلم سینمایی جدید «کتاب فروش دوره گرد» به کارگردانی ذا چائو گو جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی کریستوف ماریا هربست، یونا بنت، رونالد تسرفلد، ادین حسنوویچ،‌هانا هیلسدورف، مارن کرویمن، تریستن زایت، روث گیلیام و فم ویت دنگ؛ درباره کارل کولهوف مردی ۷۰ ساله و کتاب‌فروش در یک شهر کوچک آلمان است که هر روز پس از بسته‌شدن کتاب‌فروشی با دقت و عشق کتاب‌ها را بسته‌بندی و به خانه مشتریان وفادارش تحویل می‌دهد و زندگی‌اش را طبق همین روال آرام و یکنواخت می‌گذراند. روزی شاسچا دختربچه‌ای ۹ ساله که تازه با پدرش به شهر آمده، شروع به همراهی او در همین پیاده‌روی‌های روزانه می‌کند و با کنجکاوی و شور خود کم‌کم قلب کارل سرد و گوشه‌گیر را به دست می‌آورد.

شبکه دو سیما

انیمیشن سینمایی «فردوسی» به کارگردانی محمود صائمین جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ‌۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پس از تولد زال، سام پدر زال که می‌پنداشت موی سپید فرزندش نشانه اهریمن بودن اوست او را در کوهستان رها می‌کند.

فیلم تلویزیونی «لکنت» به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی‌جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: سارا خواهر رسول لکنت زبان دارد، معلم به رسول توصیه می‌کند که به سارا کمک کند که با مطالعه کتاب، لکنت زبانش از بین برود، اما رسول که می‌بیند در روستا کتابخانه‌ای وجود ندارد، با کمک دوستانش و حاج رسول مغنی کتاب‌هایی را امانت می‌گیرد و آنها را در حیاط مسجد می‌گذارد، باران سختی بارش می‌گیرد، رسول برای محافظت از کتاب‌ها یک بنر آیت الکرسی راروی آنها می‌کشد اما گاو کتاب‌ها را در نبود رسول می‌خورد.

سجاد اسماعیلی، مهرنوش مقیمی‌ و محسن عالم‌زاده در این فیلم بازی کرده‌اند.

شبکه سه سیما «کریون شکارچی» را پخش می‌کند

فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم «ضد» درباره عامل نفوذی مجاهدین در حراست حزب جمهوری اسلامی‌ است. سعید مرد توداری است که برای مجاهدین کار می‌کند. پس از حادثه‌ای‌ او به صورت تصادفی دوباره با عشق دوران جوانی‌اش ملاقات می‌کند.

مهدی نصرتی، لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی، مهشید جوادی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی و شیرین آقاکاشی در فیلم سینمایی «ضد» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نهایت سرعت» به کارگردانی «هالوارد براین»، جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۸:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آندرس بااسمو کریستینسن، ایدا هوسوی و سون نوردین آمده است: روی راننده حرفه‌ای‌ است که جنون سرعت و علاقه زیادی به مسابقات سرعت و رانندگی دارد. در این حرفه همسرش از او جدا می‌شود. روی دختر نوجوانی به نام نینا دارد. نینا برای گذراندن تعطیلات آخر هفته نزد پدرش می‌آید. نینا علاقه زیادی به ماشین و مکانیک دارد. در این مدت زمان تی تی که یکی از رقبای جدی روی است تصمیم می‌گیرد با روی مسابقه دهد.

فیلم سینمایی جدید «کریون شکارچی» به کارگردانی جی.سی. چاندور جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون تیلور جانسون، فرد هچینگر، راسل کرو، آریانا دبوز و کریستوفر ابوت آمده است: سرگئی نوجوانی روسی الاصل است که همراه برادرش دیمیتری در یک کالج آمریکایی تحصیل می‌کند. پدر آنها نیکولای، تبهکاری بین‌المللی و معروف است و البته سعی دارد، فرزندانش و مخصوصاً سرگئی را که فرزند ارشد اوست، مانند خود خشن تربیت کند. حین شکار یک شیر بزرگ و آدمخوار در تانزانیا، سرگئی به سختی مجروح شده و تا سرحد مرگ پیش می‌رود.

شبکه چهار و پخش «بینوایان»

فیلم سینمایی جدید «زندگی پی» به کارگردانی مکس وبستر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی هیران ابیسیکارا، دیوا میر و پایان میستری آمده است: نوجوانی هندی به نام پای در مکزیک روی تحت بیمارستان است که با حضور دو مامور دولتی داستان عجیب زندگی خود را شروع به تعریف کردن می‌کند. پای نوجوانی هندی در دهه ۶۰ میلادی در شهری در هند در کنار خانواده‌اش زندگی شیرینی دارد. آن‌ها داخل یک باغ وحش زندگی می‌کنند و پدرش مدیر باغ‌ وحش است. خانواده پای تصمیم می‌گیرند به کانادا مهاجرت کنند. آن‌ها با یک کشتی باری به همراه برخی از حیوانات باغ‌وحش راهی می‌شوند. اما در میانه راه، کشتی در طوفانی سهمگین غرق می‌شود.

فیلم سینمایی «بینوایان» به کارگردانی بیل آگوست جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لیام نیلسون، جیلیان‌هانا و جان کنی آمده است: ژان والژان مردی که تنها برای دزدیدن یک قرص نان به زندان افتاد و نوزده سال از عمر خود را در زندان با اعمال شاقه گذراند، پس از آزادی با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شود که او را طرد می‌کند. تنها اسقفی به نام میری‌یل به او پناه می‌دهد و مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد. ژان والژان با هویتی تازه، به انسانی نیک‌سرشت بدل و حتی شهردار می‌شود؛ اما گذشته‌اش در قامت بازرس ژاورِ سخت‌گیر همچنان در تعقیب او است.

شبکه تهران «تام و جری در سرزمین آدم برفی‌ها» را پخش می‌کند

انیمیشن سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی‌ها» به کارگردانی دارل ون سیترز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: تاف برادرزاده جری یک موش برفی به نام لری درست می‌کند. لری جان می‌گیرد و با تاف دوستان صمیمی‌می‌شوند.

فیلم تلویزیونی «لونه شغال» به کارگردانی رضا دادویی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: بهزاد و احمد پلیس‌هایی هستند که پرونده قاچاق مواد مخدر را در دست دارند که یک نفر به نام مستعار شغال رابط اصلی است. جسد فردی به نام سعید چراغی که صورتش را سوزانده‌اند پیدا می‌کنند و رویا خواهر ناتنی او و پدر سعید از وی دل خوشی ندارند. پلیس‌ها فردی به نام کاووس مرادی را هم که در زندان است احضار می‌کنند ولی اطلاعات زیادی به دست نمی‌آورند و بهزاد پیشنهاد می‌کند که کاووس را آزاد کنند تا رد شغال را بزنند.

علی عمرانی، پیمان شریعتی و نیما رئیسی در فیلم تلویزیونی «لونه شغال» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دیو موش خرما» به کارگردانی جیمز اسنایدر جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن با بازی تاد کولیس و جرمی‌راتینگر خواهیم دید: دیو یک موش خرما است که خیلی در شهرشان معروف است او همیشه بهار را به ساکنین اعلام می‌کند ولی امسال وقتی از خواب زمستانی بیدار می‌شود متوجه می‌شود که مورچه خوار می‌خواهد شهر را تبدیل به یک مرکز خرید نماید.

فیلم سینمایی جدید «پیچ تند» به کارگردانی جیسون باکستون جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بن فاستر و کوبی اسمالدرز خواهیم دید: جاش مک‌ کال، پس از خرید یک خانه جدید و نقل مکان به آنجا متوجه می‌شود که خانه‌اش در مسیر یک پیچ تند قرار دارد که باعث تصادف و مرگ سرنشین‌های اتومبیل‌های در گذر می‌شود.

«لاتاری» در شبکه نمایش

فیلم سینمایی «صد متر تا زندگی» به کارگردانی راس کمپبل و دیل فابریگر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی شان پاتریک فلانری، ملیسا پائولو، دنیل اورلی و دنیل راین؛ درباره ریچ پورتر ورزشکار معروف فوتبال است که به عنوان بازیکن برتر امکان حضور در لیگ را پیدا می‌کند اما او به جای حضور در لیگ تصمیم می‌گیرد تا به دنبال مادرش که مدتی است در طوفان فیلیپین گمشده، به آنجا سفر کند و در حین حضور در آنجا متوجه می‌شود که مبتلا به سرطان است و باید برای درمان در بیمارستان بستری شود.

فیلم سینمایی «ریچارد جول» به کارگردانی کلینت ایستوود پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سم راکول، اولیویا وایلد، جان هم و کتی بیتس؛ روایت گر داستان ریچارد جول نگهبان امنیتی بی گناهی است که در حین بمب گذاری در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا جان انسان‌های زیادی را نجات داد.

فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» به کارگردانی بهروز افخمی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم به شرح زندگی میرزا کوچک خان می‌پردازد. داستان با بازگشت میرزا از تبعید آغاز می‌شود و زوایایی از قیام میرزا کوچک خان و مردم گیلان با نگاهی نسبتاً تحلیلی به نمایش در می‌آید.

علیرضا مجلل، مهدی‌هاشمی، عباس امیری مقدم، فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی، داوود رشیدی، حسین محجوب، عباس امیری مقدم و هوشنگ توکلی در فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «صبر کن تا هلن بیاید» به کارگردانی دُمینیک جیمز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی به ماریا بلو، سوفی نیلیس، کلوم کیت رنی، ایزابل نلیس، ابیگیل پنیووسکی، جان بی. لوو، ایوان استراهاوسکی، ویلیام دیکنسون، تام یانگ، کلی برارد، فرنک اَدمسِن، جرنی استورت، رابین رول و مری داونینگ‌هان؛ درباره دختر نوجوانی به نام مولی است که والدینش به تازگی یک دختر بچه دیگری را به فرزندخواندگی قبول کرده‌اند. او شب‌ها با یک روح که گویی روح یک دختر بچه هم سن و سال خودش است صحبت می‌کند و مولی که از این اتفاقات ترسیده، تصمیم می‌گرد تا بفهمد چرا روح یک دختر بچه در خانه آنها سرگردان است.

فیلم سینمایی «خاطرات مشترک» به کارگردانی ترویوشی اوچیمورا پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ماسامی‌ناگاساماو؛ درباره تاکاشی کوموتو و یوهی تاناکا دوازده سال است که یک گروه کمدی به نام شناگران بوسو را تشکیل داده‌اند. اما به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند. با این وجود، همچنان در کنار همدیگر هستند و برای آن که ارتباط صریح تری با یکدیگر برقرار کنند، از دفترچه خاطرات مشترک استفاده می‌کنند.

فیلم سینمایی «ماراکار: قهرمان دریا» به کارگردانی پریا دارشان پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی گانش کومار،‌ هاریش پرادی، بی گناه، کالیانی پریادارشان، کرتی سورش و مانجو واریر خواهید دید: سال‌های ابتدایی قرن ۱۷ میلادی است. محمد علی کونیالی از نسل ماراکارها است که همیشه نسبت به استقلال زادگاه شان اهتمام داشته‌اند. همسر، مادر و پدربزرگ او چند شب پس از ازدواج، مورد حملۀ ارتشیان متجاوز پرتغالی قرار گرفته و کشته می‌شوند. کونیالی به اتفاق عمویش که از این حادثه جان به در برده، عده ای از جوانان را گرد آورده و انبارهای مهاراجه‌ها و ارباب‌های ظالم منطقه را به نفع محرومان و فقرا مورد دستبرد قرار می‌دهند.

فیلم سینمایی «مشق شب» به کارگردانی عباس کیارستمی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم تحقیقی است مصور درباره تکالیف شب بچه‌ها. فیلم از زبان خود بچه‌ها به طرح این موضوع می‌پردازد. بی اطلاعی آنها از روش‌های جدید تدریس و سیاست‌های آموزشی در مدارس، مهمترین مسائل در این زمینه هستند که در فیلم مطرح می‌شوند.

فیلم سینمایی جدید «آدمکش: مامور جون» به کارگردانی وان ساب چوی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هوانگ وو سول هه، لی جی وون و جونگ جون هو؛ درباره فردی به نام جون است که در کودکی پدر و مادر خود را در سانحه‌ای‌ از دست می‌دهد. او به استخدام نیروهای مخفی ویژه دولت کره جنوبی در می‌آید و تحت آموزش قرار می‌گیرد. بعد از گذشت چند سال جون بهترین نیروی عملیاتی کره جنوبی می‌شود. جون در یک مأموریت ناموفق در دریای طوفانی غرق شده و به باور همه می‌میرد.

فیلم سینمایی «خاطرات مشترک» به کارگردانی ترویوشی اوچیمورا جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ماراکار: قهرمان دریا» به کارگردانی «پریا دارشان»، جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مشق شب» به کارگردانی عباس کیارستمی جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آدمکش: مامور جون» به کارگردانی وان ساب چوی جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پنگوئن بلوم» به کارگردانی گلندین ایوین جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آندرو لینکولن، جکی ویور و نائومی‌واتس؛ داستان زندگی خانواده بلوم متشکل از پدر، مادر و سه فرزند پسر است که به دنبال اتفاقی که برای مادر خانواده سَم می‌افتد و سقوطش از یک ارتفاع، او فلج شده و ویلچر نشین می‌شود.

فیلم سینمایی «وینی ماندلا» به کارگردانی دارل رودت جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در داستان این فیلم با بازی جنیفر هادسن، ترنس‌ هاوارد و الیاس کوتیس آمده است که: وینی دختر کوچکی است که در یک روستای دورافتاده در آفریقا به دنیا می‌آید و در نزد پدرش که معلم مدرسه روستاست آموزش می‌بیند. او مدارج تحصیلی را یکی پس از دیگری طی کرده و وارد دانشگاه می‌شود. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی با نلسون ماندلا آشنا شده و این آشنایی منجر به ازدواج آنها می‌شود.

فیلم سینمایی «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره امیرعلی و نوشین دو جوانی است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. خانواده‌ها چندان موافق نیستند. آنها صبر پیشه کرده‌اند تا به مرور زمان رضایت خانواده‌هایشان را جلب کنند. آن دو یک رؤیای مشترک دارند؛ برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت آمریکا، اما نوشین به واسطه دوست پدرش برای کار ترجمه به دبی می‌رود.

ساعد سهیلی،‌ هادی حجازی فر، حمید فرخ نژاد، جواد عزتی و زیبا کرمعلی در فیلم سینمایی «لاتاری» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه افق

فیلم سینمایی «نبرد جبار» به کارگردانی تتسو شینوهارا جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی میتسورو فوکیکوشی و یوشیکونی دوچینی؛ درباره ایزومی‌کوراموتو دختری است که نامه‌‏ای را دریافت کرده است. او نمی‏‌داند که این نامه چیست فقط می‏فهمد که مربوط به پدربزرگش است. او یکی از هم‏ دوره‌‏ای‏‌های پدربزرگش به نام آقای سوزوکی را پیدا می‏‌کند و از او می‏‌خواهد که ماجرا را برای او توضیح دهد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «دوچرخه‌ها» به کارگردانی مانوئل جی گارسیا پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: اسپکسویل سرزمین دوچرخه‌ها است. اسپیدی دوچرخه جوان شخصیت اصلی، دوچرخه کوهستانی نامه رسان است که با آمدن دوچرخه قهرمانی به نام راک و صاحب موتور بنزینی ابتدا مجذوب او شده و دیگران را تشویق به استفاده از موتور می‌کند اما بعد از مدتی شهر آلوده شده و مونتانو اسپیدی را متوجه اشتباهش می‌نماید.

انیمیشن سینمایی «خرگوش کیک پز» به کارگردانی سان لیجون، دانگ داکه، ما یوان و ما یانفنگ جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهید دید: شیفو که فرمانروای ورزش کونگ‌فو است از شاگردش بیگی می‌خواهد به نزد دخترش پونی برود و نامه‌ای را که پدر برای او فرستاده به او بدهد و از پونی بخواهد پیش پدر بازگردد.

شبکه امید و «بازی طولانی»

فیلم سینمایی «بازی طولانی» به کارگردانی جولیو کوئینتانا پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دنیس کواید، جی هرناندس، چیچ مارین، جینا لی ارتیز، برت کالن و جیلیان ویگمن؛ داستان واقعی گروهی نوجوان مکزیکی آمریکایی در تگزاس دهه ۱۹۵۰ را روایت می‌کند که در جامعه‌ای شدیداً نژادپرست، تصمیم می‌گیرند تیم گلف مدرسه‌ای تشکیل دهند.

فیلم تلویزیونی «دنیای آرمان» به کارگردانی روح اله فخرو جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: آرمان پسر نوجوانی است که از کمبود شجاعت رنج می‌برد. در این بین با آمدن پدربزرگ آرمان به خانه آنها و قصه‌هایی که از شاهنامه برای نوه‌هایش تعریف می‌کند، آرمان در دنیای ذهن و تخیلات خود، با قهرمان افسانهای‌ شاهنامه یعنی رستم ارتباط زیادی برقرار می‌کند.

حسام صیادی، روح الله محرابی، آرش میراحمدی، الناز اسماعیلی و محمد فیلی در فیلم تلویزیونی «دنیای آرمان» بازی کرده‌اند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «دکتر» به کارگردانی نلسون دیلیپ کومار جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سیواکارتی کیان، وینای رای و پریانکا آرولموهان خواهیم دید: وارون یک پزشک است ولی نامزدش مینی به دلیل این که او احساساتی نیست نامزدی را بهم می‌زند. چینو برادر زاده مینی ربوده می‌شود و وارون وقتی می‌بیند که پلیس کاری از پیش نمی‌برد از خانواده مینی می‌خواهد که برای پیدا کردن چینو با او همکاری نمایند.

شبکه فراتر (4k)

انیمیشن سینمایی «لک‌لک‌ها» به کارگردانی داگ سوییتلند و نیکولاس استالر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: جامعه انسان‌ها طوری بوده است، که لک‌لک‌ها مسئول رساندن بچه‌ها به خانه‌شان بودند. اما جامعه لک‌لک‌ها از این وضعیت خسته و ناراضی شده بودند. و به این دلیل همگی با کمک یکدیکر زندگی مدرن‌تر و راحت تری را شروع کرده و بسته‌های پستی معمولی را ارسال می‌کنند.

فیلم سینمایی «ارباب جنگ» به کارگردانی اندرو نیکول جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی نیکلاس کیج، بریجیت مویناهان، جرد لتو، اریک اویس و دیوید شومبریس؛ درباره یوری اورلف مرد جوانی است که همراه خانواده‌اش از اوکراین به آمریکا مهاجرت کرده و با هویت جعلی یهودی زندگی می‌کند. اورلف در کار قاچاق اسلحه خبره می‌شود و به ثروت هنگفتی می‌رسد. او به کمک افراد با نفوذ و از طریق رشوه دادن موفق می‌شود که فکر جک ولنتاین مامور امنیتی را نیز منحرف کند و جک نمی‌تواند مدرکی علیه او پیدا کند.