«خیانت» در شبکه نمایش سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «خیانت» محصول ۲۰۲۲ به کارگردانی ابی داماریس کوربین یکشنبه ۱۳ اردیبهشت روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

داستان «خیانت»، که جایزه ویژه هیئت داوران دراماتیک آمریکا را از جشنواره ساندنس از آن خود کرده و نامزد دریافت جایزه هیئت بزرگ داوران از جشنواره نامبرده شده است، درباره یک سرباز کهنه‌کار نیروی دریایی است که تلاش می‌کند به زندگی عادی خود به عنوان یک شهروند ساده بازگردد اما با موانع ذهنی و احساسی مواجه می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جان بویگا، نیکول بهاری، سلنیس لیوا، مایکل کی ویلیامز، کانی بریتون، جفری داناوان و اولیویا واشنگتن را نام برد.

علاقمندان به فیلم‌های جنایی می‌توانند «خیانت» را امشب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش تماشا کنند.