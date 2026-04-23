۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

آئین غبارروبی آستان مطهر امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد

گناوه-آئین معنوی غبارروبی و عطر افشانی مضجع و ضریح مطهر امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه همزمان با دهه کرامت و روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،امام جمعه گناوه ظهر پنجشنبه در این آئین با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: خدا راشاکریم که در ایام بابرکت که آغاز آن با میلاد با سعادت کریمه آل طاها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پایان آن با ولادت ولی نعمت ایرانیان حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام همراه است توفیق حضور در جمع خادمین و عاشقان امام رضا علیه السلام و برنامه های این دهه را یافته ایم.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و امام شهید امت افزود: در دهه کرامت امسال دل های همه ما غمگین و مالامال از حزن و اندوه در غم آن امام شهید و یار دیرینه امام رضا(ع) و سید خراسانی است که علاقه خاصی به امام رضا (ع) داشت، ولی ایشان به آرزوی دیرینه خود که شهادت در راه حق بود ،رسید .

وی با اشاره به روایاتی در شان و منزلت زائر و زیارت کننده امام رضا (ع) و ثمرات و برکات فراوان این زیارت گفت: در روایتی از پیغمبر (ص) رفع گرفتاری و پریشانی و بخشایش و آمرزش گناهان از مهمترین برکات و ثمرات این زیارت ذکر شده است.

وی با اشاره به سالروز شهادت احمد بن موسی علیه السلام والسلام (شاهچراغ) بیان کرد: از ایشان به عنوان ابوالفضل امام رضا (ع) یاد می شود که با توجه با مقام ، منزلت و ولایت پذیری و بیعت با امام خود ، تعبیر بسیار شایسته ای شده است .

امام جمعه گناوه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب استان فارس و وجود مضجع شریف احمد بن موسی را به عنوان سومین حرم اهل بیت معرفی کردند که نشان از مقام و منزلتی حضرت ( شاه چراغ) علیه السلام است.

وی با اشاره به روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه در دهه کرامت یادآور شد: امامزادگان واجب التعظیم به عنوان ملجا و پناهگاه مردم و قطب فرهنگی هر شهر هستند.

وی با اشاره به هجرت امام رضا (ع) به ایران نیز بیان کرد: در تاریخ اهداف زیادی برای هجرت امام رضا (ع) نقل شده است که یکی از آنها محبت و ارادت مردم ایران نسبت به ساحت مقدس امام همام بود و این هجرت منشأ جابجایی مرز جغرافیایی تشیع شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایت معروف سلسله الذهب امام رضا (ع) یادآور شد: شرط توحید یه چیز و آن محبت و ولایت اهل بیت (ع) است و توحید بدون ولایت معنا پیدا نمی کند.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: ایام دهه کرامت فرصتی مغتنم است تا ولایت اهل بیت (ع) که مکمل توحید و کلمه لا اله الاالله است را تبلیغ و تبیین کنیم.

وی یادآور شد: امروز دشمنی های دشمنان با مردم به دلیل همین ولایتمداری است و این ولایت پذیری ، محبت و ارتباط بین مردم و امام و زائر و زیارت شونده می تواند ما را در مقابل همه هجمه های فرهنگی و نظامی دشمنان مصونیت ببخشد.

در این آئین معنوی که با حضور جمعی از خادمیاران و یاوران رضوی و دوست‌داران اهل‌بیت (ع) برگزار شد ، مدیحه‌سرایی، قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و دعا برای عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی، سلامتی رهبر معظم انقلاب و رفع مشکلات مردم از دیگر برنامه‌های بود.

امامزاده سلیمان بن علی (ع) از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) که در گناوه به خاک سپرده شده و یکی از اماکن مهم مذهبی، زیارتی و گردشگر پذیر در این شهرستان و استان بوشهر است.

