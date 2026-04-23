به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: پیرو شکایت سه تن از شهروندان خرمآبادی مبنی بر کلاهبرداری از آنها با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی به ارزش ۹ میلیارد ریال، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد تحقیقات گستردهای را آغاز کردند.
با اقدامات پلیسی دقیق، فرد کلاهبردار شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر شد. متهم پس از انتقال به مقر و انجام تحقیقات پلیس به جرم خود معترف، با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
پلیس لرستان از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات، از اصالت اسناد مالی اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهند.
