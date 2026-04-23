  1. استانها
  2. لرستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

کلاهبردار کارت‌های بانکی در الیگودرز دستگیر شد

خرم‌آباد- مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: کلاهبردار کارت‌های بانکی در شهرستان الیگودرز دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری کلاهبرداری شدند که با سوء‌استفاده از بی‌سوادی و کهولت سن برخی شهروندان، اقدام به تعویض کارت‌های بانکی آنها در مقابل دستگاه‌های خودپرداز و برداشت غیرمجاز از حسابشان می‌کرد.

در بازرسی از متهم، ۱۵ قطعه کارت عابر بانک به نام افراد مختلف کشف شد. تاکنون دو نفر از مالباختگان شناسایی و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری‌ شده به آنها عودت داده شده است.

پلیس در اطلاعیه خود از شهروندان خواست در هنگام انجام عملیات بانکی، از کمک افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6809041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها