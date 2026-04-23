به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری کلاهبرداری شدند که با سوء‌استفاده از بی‌سوادی و کهولت سن برخی شهروندان، اقدام به تعویض کارت‌های بانکی آنها در مقابل دستگاه‌های خودپرداز و برداشت غیرمجاز از حسابشان می‌کرد.

در بازرسی از متهم، ۱۵ قطعه کارت عابر بانک به نام افراد مختلف کشف شد. تاکنون دو نفر از مالباختگان شناسایی و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری‌ شده به آنها عودت داده شده است.

پلیس در اطلاعیه خود از شهروندان خواست در هنگام انجام عملیات بانکی، از کمک افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.