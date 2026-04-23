هوای آرام تا شنبه در گلستان؛ بازگشت سامانه بارشی از شنبه شب

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عبور سامانه بارشی از منطقه، در حال حاضر جوی آرام و پایدار بر استان گلستان حاکم شده است.
وی افزود: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، این وضعیت آرام جوی تا اواسط روز شنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از شنبه شب، سامانه ناپایدار بارشی جدیدی بهتدریج وارد استان گلستان خواهد شد و فعالیت آن بهصورت متناوب طی چند روز ادامه مییابد.
وی افزود: بر این اساس، تغییرات جوی و افزایش ابرناکی، بارشهای پراکنده و ناپایداریهای مقطعی در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود.
