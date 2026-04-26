صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۶ اردیبهشت) بارش پراکنده برای خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی و شرق سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در سواحل غربی دریای خزر، غرب، جنوب‌غرب، شمال‌غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز، تهران و برخی مناطق مرکز، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق انتظار می‌رود. همچنین این شرایط در روزهای دوشنبه (۷ اردیبهشت) و سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) نیز ادامه خواهد داشت.

ضیائیان بیان کرد: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه علاوه بر مناطق ذکر شده، در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال سمنان و شمال خراسان رضوی نیز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) در استان‌های بوشهر و ارتفاعات فارس نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد. همچنین روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت) برای شمال‌غرب کشور، نوار شمالی و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود. از بعدازظهر نیز افزایش ابر رخ داده و در برخی نقاط، رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد دور از انتظار نیست.

وی گفت: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش وزش باد همراه خواهد بود. همچنین امروز در بعضی ساعات، افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان محتمل است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) با ورود سامانه بارشی، در سطح استان تهران آسمان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در برخی موارد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.