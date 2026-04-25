صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۵ اردیبهشت) در ارتفاعات زاگرس، غرب کرمانشاه، ایلام، غرب خوزستان، شمال فارس، ارتفاعات کرمان، یزد و خراسان جنوبی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، شرایط جوی با ابرناکی، وزش باد و رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: فردا (یکشنبه، ۶ اردیبهشت) در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در مناطقی از نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز، تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: در این روز، در غرب کرمانشاه و شمال ایلام، بارش‌ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی گفت: روز دوشنبه (۷ اردیبهشت) و سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) نیز بارش‌ها در نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی ادامه خواهد داشت، همچنین در استان بوشهر و ارتفاعات فارس نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز دوشنبه در استان‌های کرمانشاه، شمال ایلام و شمال آذربایجان غربی و روز سه‌شنبه در شرق کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، همدان، غرب استان مرکزی و جنوب قزوین، بارش‌ها شدت خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۵ اردیبهشت) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز در کمینه به ۱۵ و در بیشینه به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.