رحیم زاده: تعدیل نیروی کارگری در اردبیل نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم‌زاده، در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: بخش خصوصی در ایام جنگ با تمام توان و نیروی فعال در صحنه بوده و سعی کرده است تا به امرار معاش جمعی از نیروهای کارگری و پرسنلی خود کمک کند.

وی افزود: ما سال گذشته را بدون کوچکترین بحران کارگری پشت سر گذاشتیم و حتی در اسفندماه و فروردین امسال نیز بحران کارگری نداشتیم چراکه اکثر واحدهای تولیدی استان، مشغول کار بوده و تعطیلی در این ایام نداشتند.

مدیرکل تعاون کارورفاه استان اردبیل گفت: عمده مشکل واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه و نقدینگی است که در این زمینه رایزنی با مسئولان کشوری انجام شده تا یک شرایط بهتری را در تأمین نیازمندی‌ها شاهد باشیم.

رحیم‌زاده افزود: قرار است بدون هماهنگی هیچگونه تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی انجام نشود هرچند که در این زمینه برخی پیشنهادات نیز ارائه شده ولی تاکنون تصمیم‌گیری در این زمینه انجام نشده است.

وی تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگران نیز در روزهای گذشته به استان ابلاغ شد و ما نیز برای اجرا آن را به واحدهای تولیدی ابلاغ کردیم تا ۶۰ درصد افزایش حقوق کارگران اعمال شود.

پرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات با تلاش و همت ۱۴ بانک دولتی در استان اردبیل پرداخت شده است.

داوود رجبی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌ دسترس بانک‌های استان بوده که از این مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ما مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز استقرار از بانک مرکزی را شاهد بودیم.

وی افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در حوزه مسکن، ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه قرض‌الحسنه و ۲۵ میلیارد تومان نیز در بخش بازرگانی و تسهیلات خرد به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل ادامه داد: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های کشاورزی و صنعتی پرداخت شده که پرداخت تسهیلات از محل سفر رئیس‌جمهور در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

رجبی بیان کرد: اقدامات خوبی را در تحقق شعار سال انجام می‌دهیم و برنامه‌ریزی‌های ما کمک به تکمیل طرح‌های راکد و واگذاری پروژه‌ها از طریق مزایده و قیمت‌های کارشناسی و همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی است که به بانک‌های استان ابلاغ شده است.

وی با رد مطالب مطرح شده در مورد مبلغ رسوبی تسهیلات پرداختی اظهار کرد: هیچگونه مبلغ رسوبی از سوی بانک‌ها در قبال پرداخت وام اعمال نمی‌شود و در این زمینه ما با ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل با اشاره به بخشودگی جرایم‌ تسهیلات زیر ۷میلیارد ریالی گفت: این بخشودگی جرایم اعمال می‌شود و تا پایان خرداد این بخشودگی‌ها همچنان در سیستم بانکی مورد دقت و توجه خواهد بود.

رجبی وضعیت چک‌های برگشتی را نیز یادآور شد و بیان کرد: تمامی خدمات اعمال‌ شده قبلی در چک‌های برگشتی کنار گذاشته می‌شود و امیدواریم با همراهی بانک مرکزی، مشکلات به‌وجود آمده نیز برطرف شود