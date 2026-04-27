به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی روز دوشنبه با اشاره به عدم هماهنگی عوامل محلی با این اداره کل در زمینه احداث یادمان و حسینیه در آن گلزار شهدا، از واحد امور گلزارهای اداره کل خواست پیگیری لازم برای تسریع در بهسازی مزار شهدای گرانقدر آن منطقه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد.

در همین راستا، قبل‌ازظهر امروز ضمن بازدید از محل گلزار شهدا، جلسه‌ای با حضور خانواده شهیدان عرفان لطفی و قاسم صادقی، مسئولان بنیاد شهید استان و شورای اسلامی و دهیاری باغ‌معروف برگزار شد که خروجی آن بهسازی مجدد مزار شهدا و هم‌افزایی برای احداث حسینیه یادمان شهدا با رعایت اصول فنی در اسرع وقت بود.