کیفیت آرد و نان در استان مازندران ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: گندم‌های خریداری‌شده در سیلوها و انبارهای استاندارد با ترکیب و اختلاط کنترل‌شده نگهداری و فرآوری می‌شوند تا آردی با کیفیت یکنواخت برای تمامی شهرستان‌ها تولید شود.

وی افزود: برنامه‌های دقیق اختلاط گندم و نظارت مستمر بر فرآیند تولید آرد در دستور کار قرار دارد و این موضوع نقش مهمی در بهبود کیفیت نان مصرفی مردم داشته است.

احمدی با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها تصریح کرد: هدف اصلی مجموعه، ارتقای کیفیت نان و ارائه محصول مطلوب به شهروندان است و در این زمینه نظارت‌های مستمر بر زنجیره تولید تا مصرف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با حمایت‌های انجام‌شده و بهبود شرایط تأمین گندم، طی ماه‌های اخیر کیفیت آرد استان روندی صعودی داشته و شاخص‌های کیفی بهبود یافته است.

مدیر کنترل کیفیت اداره‌کل غله همچنین با اشاره به ارزیابی‌های ملی گفت: بر اساس گزارش‌های مراکز تخصصی مرتبط با ارزیابی کیفیت آرد و نان، استان در ماه‌های اخیر جایگاه خود را به‌طور قابل توجهی ارتقا داده است؛ به‌گونه‌ای که از رتبه‌های میانی به جمع استان‌های برتر کشور رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند تولید آرد، شاخص‌های متعددی از جمله کیفیت گندم، نحوه اختلاط، شرایط نگهداری و کنترل‌های آزمایشگاهی نقش دارند و حدود ۱۵ شاخص کیفی در این زمینه مورد پایش قرار می‌گیرد.

احمدی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه، تأمین آرد با کیفیت پایدار و ارتقای سطح رضایت مردم است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.