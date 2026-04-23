  1. استانها
  2. قم
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

بقایی: ارتقاء فرمانداری قم به سطح ویژه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است

قم- فرماندار قم گفت: ارتقاء ساختار مدیریتی قم به سطح فرمانداری ویژه با توجه به حجم مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی‌پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگویی با خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های متمایز استان قم، بر ضرورت بازنگری در سطح تقسیمات مدیریتی این شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: شرایط خاص قم در ابعاد مختلف ایجاب می‌کند ساختار فرمانداری این شهر به سطح فرمانداری ویژه ارتقاء یابد.

ظوی در ادامه با تبیین جایگاه مذهبی قم افزود: وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) این شهر را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های زیارتی کشور تبدیل کرده و همین موضوع، نقش قم را در معادلات فرهنگی و دینی کشور برجسته ساخته است.

فرماندار قم گفت: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و تردد برخوردار است و روزانه شاهد رفت‌وآمد گسترده مسافران و زائران از نقاط مختلف کشور است.

وی افزود: حضور مستمر علما، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز سفرهای متعدد وزرا و هیأت‌های خارجی، بر اهمیت جایگاه قم در سطح ملی و بین‌المللی افزوده است.

بقایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های خدماتی و اجرایی استان اشاره کرد و بیان داشت: قم در مناسبت‌های مهم مذهبی همچون نیمه شعبان و سایر رویدادهای ملی، همواره نقش پشتیبان برای دیگر استان‌ها ایفا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در حوزه آموزش، استان قم دارای گستره قابل توجهی از زیرساخت‌ها است به‌طوری‌که در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۷ هزار و ۲۰۰ معلم در مدارس استان مشغول به فعالیت هستند و حدود ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در بیش از هزار مدرسه دولتی و صدها مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند.

فرماندار قم افزود: در بخش مسکن نیز اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است و هم‌اکنون ۹۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست ساخت قرار دارد که از جمله پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های درمانی نیز با جدیت در حال پیگیری است و چندین مرکز درمانی بزرگ در حال احداث بوده که به‌تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

بقایی تصریح کرد: خدمات سلامت در قم به سطح مطلوبی رسیده و این استان در حوزه گردشگری درمانی نیز پذیرای بیماران از مناطق مختلف است.

وی گفت: اورژانس هوایی قم نیز با انجام بیش از یک‌هزار و صد مأموریت پروازی، نقش مهمی در ارائه خدمات فوری درمانی ایفا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

فرماندار قم در ادامه به اقدامات انجام‌شده پس از حملات اخیر اشاره کرد و افزود: عملیات بازسازی مناطق آسیب‌دیده بلافاصله از روز بعد آغاز شد و با حضور مستمر استاندار و تیم اجرایی، روند ترمیم با سرعت مطلوب در حال انجام است.

وی بیان داشت: در یکی از مناطق آسیب‌دیده از جمله خیابان کارگر، بخش قابل توجهی از عملیات بازسازی به اتمام رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

بقایی گفت: زیرساخت‌های حیاتی از جمله راه‌آهن قم نیز که در جریان حملات دچار آسیب شده بود، در کمتر از ۴۸ ساعت بازسازی و مجدداً به چرخه خدمات‌رسانی بازگشت.

وی افزود: با وجود شرایط خاص، برخی پروژه‌های عمرانی استان بدون توقف ادامه یافت و حتی در همین فضا، طرح‌هایی نیز به بهره‌برداری رسید که نشان‌دهنده پویایی مدیریت اجرایی در قم است.

فرماندار قم در پایان تأکید کرد: مجموعه ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها و شرایط خاص این استان، ضرورت ارتقاء فرمانداری قم به سطح ویژه را دوچندان کرده و تحقق این امر می‌تواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت و ارائه خدمات گسترده‌تر به شهروندان داشته باشد.

کد مطلب 6809085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها