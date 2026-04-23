به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقاییپیش از ظهر پنجشنبه در گفتوگویی با خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای متمایز استان قم، بر ضرورت بازنگری در سطح تقسیمات مدیریتی این شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: شرایط خاص قم در ابعاد مختلف ایجاب میکند ساختار فرمانداری این شهر به سطح فرمانداری ویژه ارتقاء یابد.
ظوی در ادامه با تبیین جایگاه مذهبی قم افزود: وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) این شهر را به یکی از مهمترین کانونهای زیارتی کشور تبدیل کرده و همین موضوع، نقش قم را در معادلات فرهنگی و دینی کشور برجسته ساخته است.
فرماندار قم گفت: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور، از جایگاه ویژهای در حوزه حملونقل و تردد برخوردار است و روزانه شاهد رفتوآمد گسترده مسافران و زائران از نقاط مختلف کشور است.
وی افزود: حضور مستمر علما، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز سفرهای متعدد وزرا و هیأتهای خارجی، بر اهمیت جایگاه قم در سطح ملی و بینالمللی افزوده است.
بقایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای خدماتی و اجرایی استان اشاره کرد و بیان داشت: قم در مناسبتهای مهم مذهبی همچون نیمه شعبان و سایر رویدادهای ملی، همواره نقش پشتیبان برای دیگر استانها ایفا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در حوزه آموزش، استان قم دارای گستره قابل توجهی از زیرساختها است بهطوریکه در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۷ هزار و ۲۰۰ معلم در مدارس استان مشغول به فعالیت هستند و حدود ۳۵۰ هزار دانشآموز در بیش از هزار مدرسه دولتی و صدها مدرسه غیردولتی تحصیل میکنند.
فرماندار قم افزود: در بخش مسکن نیز اقدامات گستردهای در حال انجام است و هماکنون ۹۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست ساخت قرار دارد که از جمله پروژههای بزرگ عمرانی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای درمانی نیز با جدیت در حال پیگیری است و چندین مرکز درمانی بزرگ در حال احداث بوده که بهتدریج به بهرهبرداری خواهند رسید.
بقایی تصریح کرد: خدمات سلامت در قم به سطح مطلوبی رسیده و این استان در حوزه گردشگری درمانی نیز پذیرای بیماران از مناطق مختلف است.
وی گفت: اورژانس هوایی قم نیز با انجام بیش از یکهزار و صد مأموریت پروازی، نقش مهمی در ارائه خدمات فوری درمانی ایفا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
فرماندار قم در ادامه به اقدامات انجامشده پس از حملات اخیر اشاره کرد و افزود: عملیات بازسازی مناطق آسیبدیده بلافاصله از روز بعد آغاز شد و با حضور مستمر استاندار و تیم اجرایی، روند ترمیم با سرعت مطلوب در حال انجام است.
وی بیان داشت: در یکی از مناطق آسیبدیده از جمله خیابان کارگر، بخش قابل توجهی از عملیات بازسازی به اتمام رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.
بقایی گفت: زیرساختهای حیاتی از جمله راهآهن قم نیز که در جریان حملات دچار آسیب شده بود، در کمتر از ۴۸ ساعت بازسازی و مجدداً به چرخه خدماترسانی بازگشت.
وی افزود: با وجود شرایط خاص، برخی پروژههای عمرانی استان بدون توقف ادامه یافت و حتی در همین فضا، طرحهایی نیز به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده پویایی مدیریت اجرایی در قم است.
فرماندار قم در پایان تأکید کرد: مجموعه ظرفیتها، مأموریتها و شرایط خاص این استان، ضرورت ارتقاء فرمانداری قم به سطح ویژه را دوچندان کرده و تحقق این امر میتواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت و ارائه خدمات گستردهتر به شهروندان داشته باشد.
قم- فرماندار قم گفت: ارتقاء ساختار مدیریتی قم به سطح فرمانداری ویژه با توجه به حجم مأموریتها و ظرفیتهای موجود، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
