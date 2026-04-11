به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت آب‌بندان‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر میزان ذخیره آب در آب‌بندان‌های مازندران به حدود ۳۴۵ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده پرشدگی ۸۶ درصدی این منابع است.

موسوی با بیان اینکه ظرفیت کلی آب‌بندان‌های استان حدود ۴۰۲ میلیون مترمکعب برآورد شده است، افزود: این سازه‌های بومی نقش قابل توجهی در مهار آب‌های سطحی و تأمین نیاز آبی بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تعداد آب‌بندان‌های موجود در استان ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار قطعه آب‌بندان در مازندران فعال است که مجموع ظرفیت آن‌ها تقریباً با ظرفیت مخازن سدهای استان برابری می‌کند.

معاون آب منطقه‌ای مازندران با مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته تصریح کرد: در مدت مشابه سال قبل، حجم ذخیره آب در آب‌بندان‌ها بیشتر بوده و امسال حدود ۲۱ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.

وی علت این کاهش را افت میزان بارندگی در ماه‌های ابتدایی سال آبی جاری عنوان کرد و گفت: کاهش نزولات جوی در بازه زمانی مهر تا اسفند، تأثیر مستقیمی بر میزان آبگیری آب‌بندان‌ها داشته است.

موسوی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط در هفته‌های پیش‌رو افزود: در صورت تداوم بارش‌های مناسب در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، امکان افزایش سطح ذخایر و تکمیل ظرفیت آب‌بندان‌ها وجود دارد.

وی در پایان به پراکندگی این منابع آبی در سطح استان اشاره کرد و گفت: شهرستان بابل بیشترین تعداد آب‌بندان را به خود اختصاص داده و برخی شهرستان‌ها نیز کمترین سهم را در این بخش دارند، اما در مجموع این سازه‌ها یکی از ارکان مهم مدیریت منابع آب در مازندران محسوب می‌شوند.