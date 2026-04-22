حجم ذخایر سدهای مازندران به ۳۱۲ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: به لطف بارندگی‌های یک ماه اخیر ذخیره آب در مخزن ۱۱ سد استان افزایش یافته و در حال حاضر با موجودی ۳۱۲ میلیون مترمکعبی آب، پرشدگی مخزن سدهای مازندران به ۷۰ درصد رسیده است.

وی گفت: موجودی کنونی ۳۱۲ میلیون مترمکعبی سدهای مازندران که معادل حدود ۷۰ درصد گنجایش مخزن سدهای این استان است، کاهش ۲۷.۵ میلیون مترمکعبی نسبت به آمار ذخیره سدهای مازندران در ابتدای اردیبهشت پارسال را نشان می‌دهد که معادل افت ۸ درصدی این آمار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخیره آب در سد شهید رجایی ساری که بزرگ‌ترین سد مازندران است به ۱۱۷.۵ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۷۲ درصد گنجایش مخزن این سد است. یعنی ذخیره این سد نسبت به ابتدای اردیبهشت پارسال ۴۴ میلیون مترمکعب کمتر شده و کاهش ۲۷ درصدی را شاهد هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: امسال برای نخستین بار سد ۱۱۵ میلیون مترمکعبی گلورد که سومین سد بزرگ مازندران است بدون محدودیت آبگیری شده و اکنون بیش از ۳۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن این سد وجود دارد.

وی گفت: در سد ۱۴۲ میلیون مترمکعبی آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) و سد هشت میلیون مترمکعبی میجران خوشبختانه وضعیت مناسبی از نظر آبگیری داریم. اما با توجه به قرار داشتن در آغاز فصل کشاورزی و بهره‌گیری از این ذخایر، درخواست ما از کشاورزان سراسر استان رعایت اصول بهینه مدیریت مصرف آب است تا بتوانیم فصل کشاورزی را با ذخیره مناسبی به پایان برسانیم.