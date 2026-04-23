به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منائی، عضو هیئت‌مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان گفت: با توجه به لغو تمامی پروازهای داخلی و خارجی کشور از ابتدای جنگ رمضان تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند وجه کامل بلیت های فروخته‌شده را بدون هیچ‌گونه کسر هزینه‌ای به مسافران بازگردانند.

وی افزود: نظر به توقف کامل پروازها در این بازه زمانی و عدم انجام هیچ‌گونه پرواز به مقاصد داخلی و خارجی، سازمان هواپیمایی کشوری طی ابلاغیه‌ای رسمی، تمامی شرکت‌های هوایی را مکلف به استرداد کامل وجه بلیط‌ها کرده است.‌

منائی بیان کرد: با وجود این ابلاغیه، گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر این‌که برخی شرکت‌های هواپیمایی به دلایل مختلف از عودت وجه بلیط‌ها خودداری می‌کنند. سازمان حمایت برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این موضوع را با جدیت در حال پیگیری است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت، تمامی مسافرانی که در ایام جنگ رمضان اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اند و پرواز آنها انجام نشده است، در صورت عدم استرداد وجه توسط شرکت یا کارگزار فروش، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.