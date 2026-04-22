به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه صنعت هوانوردی غیر نظامی یکی از حساس‌ترین صنایعی است که در دوران جنگ و تنش‌های سیاسی دچار آسیب می شود، گفت: به دلیل همین حساسیت خدمات این صنعت در لحظه اول متوقف می‌شود و بخش اقتصاد و بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی نیز بخاطر آسیب‌ها تعطیل می‌ماند.

وی افزود: موضوع جدیدی که در جنگ تحمیلی سوم داشتیم این بود که دشمن صنعت هوانوردی را مورد هجمه قرار داد و در زیرساخت‌های فرودگاهی، ناوبری و ناوگان خسارت‌هایی ایجاد شد. در دنیا زیرساخت غیرنظامی حرمت خاصی دارد، زیرا هیچ استفاده نظامی از آنها نمی شود و فقط برای جابه‌جایی بار و مسافر از آنها استفاده می‌شود ولی متاسفانه این دفعه مورد حملات دشمن قرار گرفت.

صانعی در پاسخ به این سوال که چه تعداد فرودگاه در جنگ اخیر آسیب دیدند؟ گفت: فرودگاه‌ها کم و بیش دچار آسیب شدند. البته در حال ارزیابی دقیق خسارات هستیم. فرودگاه‌های مرکزی کشور از جمله مهرآباد مورد حمله قرار گرفت. همچنین چهار برج مراقبت نیز مستقیما مورد اصابت دشمن قرار گرفت و آسیب دید.

وی ادامه داد: در فرودگاه‌ها به غیر از دو فرودگاه عمومی و چند فرودگاه‌های نفتی تقریبا همه آسیب ها در سطحی نبوده که غیرقابل پروازی باشند و به زودی همگی عملیاتی خواهند شد.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: در حال بررسی آسیب‌های وارد شده به ناوگان نیز هستیم ولی از ناوگان فعال موجود در کشور کمتر از ۲۰ درصد از چرخه خدمت رسانی به طور قطعی و کامل خارج شدند. ۱۵ هواپیما مستقیما مورد اصابت موشک قرار گرفته‌اند. این هواپیماها برای شرکت‌های خصوصی و دولتی بودند که جابه‌جایی مسافر را انجام می‌دادند.

وی یادآور شد: تعدادی دیگر از این هواپیماها نیز آسیب‌هایی دیده اند که متخصصان صنعت به سرعت در حال بازگردندان آنها به شبکه جابه‌جایی مسافر هستند. همچنین تجهیزات ناوبری نیز مورد اصابت قرار گرفته است، ۱۲ رادار غیرنظامی و تعدادی از سامانه‌های کمک ناوبری نیز مستقیما مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفته‌اند.

صانعی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند فرودگاه عملیاتی شدند؟ گفت: به دلایل ارزیابی‌های ایمنی فرودگاه‌ها به تدریج در حال بازگردندان آنها هستیم و هماهنگی لازم با سازمان‌های مربوطه نیز در حال انجام است. همچنین فرودگاه‌های شرق کشور عمدتا عملیاتی هستند. از روز شنبه نیز شش فرودگاه دیگر بازگشایی خواهند شد و فروش بلیت با صدور مجوزهای سازمان هواپیمایی امکانپذیر است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی افزود: در طول جنگ تاکنون ۹۰ پرواز باری که صرفا دارو و تجهیزات دارویی بوده‌، انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه علیرغم تصور عموم از اینکه صنعت هوایی یک صنعت لوکس است و می‌تواند در این ایام فعالیت نکند، ادامه داد: این صنعت موضوعات اضطراری زیادی دارد. تردد تجار و بازرگانان، سیاست‌مداران، شهروندان در کشورهای دیگر، جابه‌جایی اقلام و تجهیزات خاص دارویی و مواد اولیه دارویی که تنها راه انتقال آنها به صورت هوایی است از جمله این موارد خاص هستند که بایستی انجام شود.

صانعی در پایان خاطرنشان کرد: اما باید زندگی در بحران را تمرین کنیم. چرخه حمل و نقل بار و مسافر باید در ایمن‌تر شکل انجام شود و نباید متوقف شو؛ در حوزه حمل و نقل هوایی باید سعی کنیم که پس از توقف ناشی از بحران چرخه را مجدد فعال کنیم.