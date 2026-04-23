فرانسه: اروپا احتمالا اسرائیل را تحریم خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانی مدعی شد که به توجه به تغییر دولت مجارستان و روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو، احتمال دارد طی چند روز آینده، اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه اسرائیل وضع کند.

وزیر خارجه فرانسه افزود: از حدود یکسال پیش اعمال تحریم علیه افراد و موسساتی را خواستار بودم که مسئول خشونت علیه فلسطینیان، از جمله ساکنان کرانه باختری هستند و فکر می‌کنم در روزهای آینده موفق به تصویب این تحریم‌ها خواهیم شد.

وی تأکید کرد که این اقدامات علیه اسرائیل تاکنون توسط مجارستان تحت نخست‌وزیری ویکتور اوربان وتو می‌شد، اما این حق وتو «می‌تواند» با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید مجارستان برداشته شود.

بارو همچنین هشدار داد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند در صورت تغییر نکردن سیاست‌های اسرائیل، اقداماتش را نادیده بگیرد و طوری رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.