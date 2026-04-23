  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

فرانسه: اروپا احتمالا اسرائیل را تحریم خواهد کرد

فرانسه: اروپا احتمالا اسرائیل را تحریم خواهد کرد

وزیر خارجه فرانسه ادعا کرد که با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید در مجارستان، اتحادیه اروپا احتمالا تحریم‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی در ارتباط با نقض قوانین در کرانه باختری اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانی مدعی شد که به توجه به تغییر دولت مجارستان و روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو، احتمال دارد طی چند روز آینده، اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه اسرائیل وضع کند.

وزیر خارجه فرانسه افزود: از حدود یکسال پیش اعمال تحریم علیه افراد و موسساتی را خواستار بودم که مسئول خشونت علیه فلسطینیان، از جمله ساکنان کرانه باختری هستند و فکر می‌کنم در روزهای آینده موفق به تصویب این تحریم‌ها خواهیم شد.

وی تأکید کرد که این اقدامات علیه اسرائیل تاکنون توسط مجارستان تحت نخست‌وزیری ویکتور اوربان وتو می‌شد، اما این حق وتو «می‌تواند» با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید مجارستان برداشته شود.

بارو همچنین هشدار داد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند در صورت تغییر نکردن سیاست‌های اسرائیل، اقداماتش را نادیده بگیرد و طوری رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.

کد مطلب 6809146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      این حرف ها ظاهر قضیه است واقعیت ندارد
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اروپای حقیر جرات چنین کاری را ندارد. اروپا برده ی ذلیل و حقیر اسراییل است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها