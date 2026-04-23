جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در پی حملات ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ نفر شهید و ۱۸ نفر زخمی به بیمارستانها منتقل شدهاند.
در این گزارش آمده است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار یا در خیابانها باقی ماندهاند و به دلیل کمبود تجهیزات و ناتوانی نیروهای امدادی، دسترسی به آنها ممکن نشده است.
بر اساس این آمار، از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۹۷۲ نفر و شمار مجروحان به ۲۲۳۵ نفر رسیده و ۷۶۱ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است.
همچنین از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کل شهدا به ۷۲ هزار و ۵۶۸ نفر و شمار زخمیها به ۱۷۲ هزار و ۳۳۸ نفر افزایش یافته است.
