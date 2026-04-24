روایت یک جهش اقتصادی در کویر؛ سیاه چادرها برند شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در جغرافیای خشک و آفتاب‌سوخته خراسان جنوبی، جایی که فاصله میان آبادی‌ها را کیلومترها بیابانِ سکوت پر کرده است، نوروز همواره با چالش «خستگی رانندگان» و «گمنامی تولیدات بومی» همراه بود. اما چند سال پیش، ایده‌ای ساده اما جسورانه در راهروهای اداری استان مطرح شد: «انتقال زیست‌بوم عشایری به حاشیه جاده». ایده‌ای که در ابتدا نه‌تنها جدی گرفته نشد، بلکه برخی از مسئولان وقت آن را به سخره گرفتند و برپایی سیاه‌چادر در کنار جاده‌های ترانزیتی را اقدامی بی‌حاصل و ناهماهنگ با استانداردهای مدرن گردشگری می‌دانستند.

اما امروز، در پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، ورق کاملاً برگشته است. آمارهای خیره‌کننده فروش و استقبال بی‌نظیر مسافران، ثابت کرد که «اصالت»، برندِ برنده در اقتصاد نوظهور ایران است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش تحلیلی مهر از روند تبدیل شدن یک ابتکار استانی به یک سند افتخار ملی است.

فصل اول: از غربت تا مرجعیت؛ سیر تحول یک ایده

داستان نوروزگاه‌های عشایری خراسان جنوبی، داستان «خواستن و توانستن» است. در سال ۱۴۰۳، زمانی که اولین جرقه‌های این طرح با برپایی ۳۹ سیاه‌چادر زده شد، هدف تنها ایجاد یک ایستگاه صلواتی پیشرفته برای کاهش تصادفات بود. اما نتایج درخشان همان سال اول، نگاه‌ها را تغییر داد. در سال ۱۴۰۴ تعداد چادرها به ۵۴ عدد رسید و حالا در سال ۱۴۰۵، این رقم با جهشی چشمگیر به ۸۴ سیاه‌چادر رسیده است.

حجت خادمی‌نژاد، سرپرست اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: «ما از مرحله‌ای عبور کردیم که باید برای برپایی یک چادر التماس می‌کردیم؛ امروز عشایر ما خودشان پیش‌قدم هستند چون طعم شیرین عرضه مستقیم محصول را چشیده‌اند.»

این رشد عددی تنها یک آمار خشک نیست؛ بلکه به معنای حضور پررنگ‌تر عشایر در شریان‌های اصلی اقتصادی استان است. از شهرستان‌های فردوس و سرایان که به عنوان پیشانی ورود مسافران به استان شناخته می‌شوند تا نهبندان در دورترین نقطه جنوبی، سایه سیاه‌چادرها به تکیه‌گاهی برای اقتصاد خانوار تبدیل شده است.

فصل دوم: درآمد ۷۱ میلیارد ریالی؛ نبض تپنده اقتصاد عشایری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش نوروز ۱۴۰۵، رقم خیره‌کننده فروش در سیاه‌چادرهاست. بر اساس آمارهای رسمی، عشایر خراسان جنوبی تنها در بازه زمانی کوتاه تعطیلات نوروزی، موفق به فروش ۷۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال از محصولات خود شده‌اند.

این درآمد که نسبت به سال‌های گذشته رشدی تصاعدی داشته، حاصل حذف واسطه‌هاست. مسافری که در مسیر جاده سنتو یا محور بیرجند-قاین توقف می‌کند، به جای خرید محصولات صنعتی، «کشک»، «قروت»، «روغن زرد»، «جاجیم» و «صنایع دستی» را مستقیماً از دست تولیدکننده تهیه می‌کند. این یعنی تزریق نقدینگی مستقیم به قلب جامعه عشایری که در سال‌های اخیر با خشکسالی‌های پیاپی دست و پنجه نرم کرده‌اند.

خادمی‌نژاد معتقد است که این نوروزگاه‌ها بیش از آنکه یک مرکز فروش باشند، یک «نمایشگاه زنده فرهنگ» هستند. پخت نان تازه، دم‌آوری چای آتشی و نوای موسیقی محلی در این چادرها، تجربه‌ای را برای گردشگر می‌سازد که هیچ هتل چندستاره‌ای قادر به تکرار آن نیست.

فصل سوم: بازارچه‌های صنایع‌دستی؛ تسخیر یک‌سوم سهم کشور

در کنار سیاه‌چادرها، بازارچه‌های صنایع‌دستی استان نیز امسال رکوردشکنی کردند. سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اعلام آماری که مایه شگفتی ناظران ملی شد، تصریح کرد: خراسان جنوبی امسال با راه‌اندازی ۴۵ بازارچه صنایع‌دستی، سهمی معادل یک‌سوم کل بازارچه‌های نوروزی کشور را به خود اختصاص داد.

این یک عدد تکان‌دهنده است؛ استانی با جمعیت محدود، توانسته است ۳۳ درصد از بارِ عرضه صنایع‌دستی کل کشور در نوروز را به دوش بکشد. برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما ۱۷ بازارچه دائمی و ۲۸ بازارچه موقت را فعال کردیم که در مجموع ۴۱۲ غرفه را شامل می‌شد. نتیجه این فشردگی عملیاتی، فروش ۱۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومانی بود.

مقایسه این رقم با فروش ۷.۵ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده یک رشد ۶۲ درصدی است. این رشد ثابت می‌کند که سلیقه گردشگر ایرانی به سمت محصولات اصیل تغییر کرده است. نساجی سنتی (توبافی) خراشاد که شهرت جهانی دارد، در کنار گلیم‌های دست‌باف و سنگ‌های قیمتی، صدرنشین لیست خریدهای مسافران بوده‌اند.

فصل چهارم: ایمنی جاده‌ای در سایه فرهنگ

اما ابعاد این طرح تنها اقتصادی نیست. خراسان جنوبی به دلیل فواصل طولانی بین شهرها، همواره با پدیده واژگونی خودروها ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان مواجه بوده است. طرح «۶۰-۳۰» (توقف در ۳۰ کیلومتری شهرها) که توسط پلیس راه دنبال می‌شد، در سیاه‌چادرهای عشایری به بهترین شکل عملیاتی شد.

این چادرها با ایجاد یک «جاذبه بصری» و «ایستگاه پذیرایی»، رانندگان را ناخودآگاه به توقف وا می‌دارند. مسافری که برای نوشیدن یک فنجان چای عشایری توقف می‌کند، عملاً ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کرده و با هوشیاری بیشتری به مسیر ادامه می‌دهد. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که فروش ۱۹ میلیارد تومانی (مجموع عشایری و صنایع دستی)، تنها سود این طرح نبوده، بلکه حفظ جان ده‌ها مسافر، بزرگترین دستاورد غیرمادی این ابتکار بومی است.

فصل پنجم: چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

با وجود این موفقیت‌های درخشان، هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله وجود دارد. برخی از فعالان صنایع دستی معتقدند که زیرساخت‌های رفاهی در محل برپایی برخی از این بازارچه‌ها نیازمند تقویت است. کمبود سرویس‌های بهداشتی، روشنایی ضعیف در برخی محورهای دورافتاده و نیاز به بسته‌بندی‌های مدرن‌تر برای محصولات عشایری، از جمله چالش‌هایی است که برای نوروز ۱۴۰۶ باید از میان برداشته شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در گفتگو با مهر تاکید دارد که خراسان جنوبی اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند «صادرات چمدانی» صنایع‌دستی را از طریق همین بازارچه‌ها مدیریت کند. همچنین، برپایی ۸۴ سیاه‌چادر که معادل یک‌چهارم کل سیاه‌چادرهای کشور است، بار سنگینی از مسئولیت را بر دوش مسئولان استانی می‌گذارد تا این «برند» را حفظ کنند.

جمع‌بندی: مدل «خراسان جنوبی»؛ نسخه‌ای برای ایران

نوروز ۱۴۰۵ نشان داد که اگر به داشته‌های بومی اعتماد کنیم و به جای الگوهای کپی‌برداری شده، از ظرفیت‌های سنتی خود بهره ببریم، کویر هم می‌تواند به چشمه جوشان ثروت تبدیل شود. فروش مجموعاً بیش از ۱۹ میلیارد تومان (۱۹۳ میلیارد ریال) محصولات بومی در استانی که به محرومیت مشهور است، پیامی صریح به برنامه‌ریزان کشوری دارد.

مدل موفق خراسان جنوبی ثابت کرد که اقتصاد فرهنگ، پایدارترین نوع اقتصاد است. امروز سیاه‌چادرهایی که روزی به سخره گرفته می‌شدند، به ستون‌های خیمه اقتصاد و گردشگری استان تبدیل شده‌اند. حالا بیرجند و شهرهای تابعه آن، نه به عنوان مسیر عبوری، بلکه به عنوان «مقصد تجربه» در نقشه گردشگری ایران تثبیت شده‌اند.

باید منتظر ماند و دید که آیا این الگوی موفق در سال‌های آتی با حمایت‌های دولتی به یک زیرساخت دائمی برای اشتغال‌زایی روستایی و عشایری تبدیل خواهد شد یا خیر. آنچه روشن است، نبض اقتصاد در سیاه‌چادرهای کویر، امسال پرقدرت‌تر از همیشه تپید.