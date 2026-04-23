  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

سلام: ایجاد منطقه حائل را قبول نداریم/اسرائیل باید عقب‌نشینی کند

نخست‌وزیر لبنان ضمن درخواست از آمریکا و فرانسه مدعی شد که دولت لبنان نمی تواند هیچ گونه توافقنامه‌ای را که در آن عقب‌نشینی کامل نظامیان اسرائیلی تضمین نشود، امضا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر لبنان در ادامه سیاست خود مبنی بر دست‌کم گرفتن قدرت مردم و مقاومت این کشور برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه و زیاده‌خواهی های رژیم صهیونیستی، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت: از دولت ترامپ می خواهیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا سقف خواسته هایش را پایین بیاورد و حمله به لبنان را پایان دهد.

«نواف سلام» در ادامه این مصاحبه افزود: لبنان نمی تواند هیچ گونه توافقنامه‌ای را که در آن عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی تضمین نشود، امضا کند. نمی توانیم با آنچه «منطقه حائل» نامیده می شود، کنار بیاییم زیرا مانع بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهایشان می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تداوم اتخاذ سیاست خصمانه در قبال حزب الله را «تصمیمات جسورانه» خواند و مدعی شد: با ضبط سلاح ها و ممنوع کردن عملیات نظامی حزب الله پیشرفت هایی به دست آوردیم.

نخست وزیر لبنان با بیان اینکه «ارتش لبنان از تنگنای مالی برای خرید تجهیزات و نیز آموزش رنج می برد»، از آمریکا و فرانسه خواست به گسترش و تقویت ارتش لبنان کمک کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تا دولت ذلیل لبنان به مردم و رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت تکیه نکند باید ذلیل و خوار و تحقیر اروپا و آمریکا باشد
    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چه توافقی بدست اوردند اینجور کارها به ضرر لبنانه
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل موجودی نیست که با توافق عقب نشینی کند باید او را با قدرت نظامی از لبنان بیرون انداخت و از او تحت فشار خسارت گرفت.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها