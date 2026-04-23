به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر لبنان در ادامه سیاست خود مبنی بر دست‌کم گرفتن قدرت مردم و مقاومت این کشور برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه و زیاده‌خواهی های رژیم صهیونیستی، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت: از دولت ترامپ می خواهیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا سقف خواسته هایش را پایین بیاورد و حمله به لبنان را پایان دهد.

«نواف سلام» در ادامه این مصاحبه افزود: لبنان نمی تواند هیچ گونه توافقنامه‌ای را که در آن عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی تضمین نشود، امضا کند. نمی توانیم با آنچه «منطقه حائل» نامیده می شود، کنار بیاییم زیرا مانع بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهایشان می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تداوم اتخاذ سیاست خصمانه در قبال حزب الله را «تصمیمات جسورانه» خواند و مدعی شد: با ضبط سلاح ها و ممنوع کردن عملیات نظامی حزب الله پیشرفت هایی به دست آوردیم.

نخست وزیر لبنان با بیان اینکه «ارتش لبنان از تنگنای مالی برای خرید تجهیزات و نیز آموزش رنج می برد»، از آمریکا و فرانسه خواست به گسترش و تقویت ارتش لبنان کمک کنند.