۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

وجه خرید محصولات کشاورزی باید طی یک هفته به حساب کشاورزان واریز شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: باید تلاش کنیم تا وجه محصولات کشاورزی خریداری شده در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب کشاورزان واریز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم در نشست هماهنگی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، بر اهمیت وحدت رویه و همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل روند خرید گندم و سایر محصولات استراتژیک تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه گندم به عنوان محصولی کلیدی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی صورت گرفته، امسال شاهد کمترین مسائل و مشکلات در زمینه خرید گندم باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از تعیین مراکز خرید جدید برای محصولاتی چون کلزا خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا فرآیند خرید با برنامه‌ریزی لازم و به درستی انجام شود و سازمان تعاون روستایی مسئولیت هماهنگی‌های لازم را بر عهده خواهد داشت.

حریری‌مقدم با بیان اینکه محصول کلزا در تولید روغن از اهمیت دو چندانی برخوردار است، خاطرنشان کرد: استان قزوین از جمله استان‌هایی است که قرارداد تضمینی برای خرید کلزا منعقد کرده و بر فعال بودن مراکز خرید این محصول تأکید داریم.

وی همچنین بر لزوم تسریع در پرداخت وجوه محصولات خریداری شده تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا وجه محصولات خریداری شده در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب کشاورزان واریز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان، وضعیت سطح زیر کشت جو در استان را مناسب ارزیابی کرد و خواستار برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این محصول شد.

