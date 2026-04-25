وجه خرید محصولات کشاورزی باید طی یک هفته به حساب کشاورزان واریز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم در نشست هماهنگی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، بر اهمیت وحدت رویه و همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل روند خرید گندم و سایر محصولات استراتژیک تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه گندم به عنوان محصولی کلیدی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی صورت گرفته، امسال شاهد کمترین مسائل و مشکلات در زمینه خرید گندم باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از تعیین مراکز خرید جدید برای محصولاتی چون کلزا خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا فرآیند خرید با برنامه‌ریزی لازم و به درستی انجام شود و سازمان تعاون روستایی مسئولیت هماهنگی‌های لازم را بر عهده خواهد داشت.

حریری‌مقدم با بیان اینکه محصول کلزا در تولید روغن از اهمیت دو چندانی برخوردار است، خاطرنشان کرد: استان قزوین از جمله استان‌هایی است که قرارداد تضمینی برای خرید کلزا منعقد کرده و بر فعال بودن مراکز خرید این محصول تأکید داریم.

وی همچنین بر لزوم تسریع در پرداخت وجوه محصولات خریداری شده تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا وجه محصولات خریداری شده در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب کشاورزان واریز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان، وضعیت سطح زیر کشت جو در استان را مناسب ارزیابی کرد و خواستار برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این محصول شد.