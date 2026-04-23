۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

ورودی روستای زمان‌آباد اصفهان از زباله پاکسازی شد

اصفهان- ورودی روستای زمان آباد از توابع بخش مرکزی اصفهان امروز پنجشنبه همزمان با هفته زمین پاک، از زباله پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز زمین پاک و با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، صبح امروز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت ماه برنامه پاکسازی محوطه ورودی روستای زمان‌آباد (جاده فرودگاه) از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان با حضور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و شماری از کارمندان محیط‌زیست استان اصفهان، مشارکت مردم از جمله گروه آویژه راهبرد انرژی و گروهی از ورزشکاران ورزش‌های زورخانه‌ای برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه مشارکت مردمی، اقدام به پاکسازی مسیر یک‌ونیم کیلومتری پیش از ورودی روستای زمان‌آباد کردند.

این برنامه در ساعت ۹ صبح آغاز و با استقبال خوب و همراهان محیط‌زیستی در فضایی صمیمانه برگزار شد.

هدف از این برنامه، تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت عمومی برای صیانت از طبیعت بود.

