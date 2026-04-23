به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر پنجشنبه در بازدید از پایگاه انتقال خون استان سمنان با اشاره به اینکه میانگین ماهانه دو هزار و ۷۰۰ واحد خون در استان اهدا می‌شود، ادامه داد: این آمار در شهر سمنان تامین یک هزار واحد خون است.

وی با تاکید بر اینکه کمبود خون در استان سمنان وجود ندارد، افزود: آمارهای موجود کاملا پاسخگوی نیاز منطقه است.

فرماندار سمنان به توسعه زیر ساخت‌های مراکز حیاتی مرکز استان تاکید کرد و افزود: یکی از این زیرساخت‌های مهم تکمیل و مرمت ساختمان انتقال خون است.

صمیمیان از تامین اعتبار مجموعه خبر داد و ادامه داد: با تکمیل پروژه بخش ها تخصصی‌تر راه اندازی و سطح خدمات ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: توسعه خدمات بخش‌های حیاتی نظیر انتقال خون با هدف افزایش کیفیت خدمات رسانی و رضایت شهروندان در حال پیگیری است.