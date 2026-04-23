۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

اطمینان‌بخشی فرماندار سمنان از ذخایر خونی؛ اهدای ماهانه یک هزار واحد

سمنان- فرماندار سمنان با اشاره به اهدای میانگین یک هزار واحد خون ماهانه در این شهر، از تأمین کامل نیازهای خونی منطقه خبر داد و گفت: خوشبختانه با وجود این پایداری، کمبودی در استان حس نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر پنجشنبه در بازدید از پایگاه انتقال خون استان سمنان با اشاره به اینکه میانگین ماهانه دو هزار و ۷۰۰ واحد خون در استان اهدا می‌شود، ادامه داد: این آمار در شهر سمنان تامین یک هزار واحد خون است.

وی با تاکید بر اینکه کمبود خون در استان سمنان وجود ندارد، افزود: آمارهای موجود کاملا پاسخگوی نیاز منطقه است.

فرماندار سمنان به توسعه زیر ساخت‌های مراکز حیاتی مرکز استان تاکید کرد و افزود: یکی از این زیرساخت‌های مهم تکمیل و مرمت ساختمان انتقال خون است.

صمیمیان از تامین اعتبار مجموعه خبر داد و ادامه داد: با تکمیل پروژه بخش ها تخصصی‌تر راه اندازی و سطح خدمات ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: توسعه خدمات بخش‌های حیاتی نظیر انتقال خون با هدف افزایش کیفیت خدمات رسانی و رضایت شهروندان در حال پیگیری است.

